El dorsal ‘16’, el gran argumento del Sevilla para retener a Juanlu

El sevillismo pudo ver este sábado en el Veltins Arena de Gelserkirchen a un posible sucesor de Jesús Navas como el canterano elegido para portar el dorsal 16 de Antonio Puerta. Eso son palabras mayores y es un fuerte argumento para convencer a Juanlu Sánchez de que tiene la oportunidad de hacer historia en el Sevilla si finalmente no cuaja la ofensiva del Nápoles por él.

En realidad, es una forma del club hispalense de pregonar con la boca pequeña que su deseo es que el jugador se quede. El Sevilla necesita un traspaso y el de Montequinto era uno de esos jugadores ideales que –sin ser un figura tipo Lukébakio– puede dejar un dinero importante en la maltrecha caja. Pero el Nápoles no acaba de echarse para delante y este pasado fin de semana en el amistoso ante el Schalke 04 hubo un antes y un después. La presencia del internacional sub 21 y campeón olímpico sobre el césped del estadio alemán y además luciendo el dorsal 16 fue una medida de fuerza y un claro mensaje al club del Diego Armando Maradona.

Ahora, la negociación entra en una nueva fase. Puede que se acabe rompiendo o que el Nápoles intente de nuevo forzar la máquina, pero el detalle del dorsal sagrado de Puerta no es un asunto baladí aunque pueda parecerlo.

“Un orgullo poder debutar con el 16”, escribió el quinteño tras jugar en Alemania

“Gran partido del equipo, seguimos con la preparación. Vamos @sevillafc. Un orgullo poder debutar con el 16”, comentaba incluso el quinteño en su perfil de Instagram tras el partido ante los alemanes, primer triunfo de Matías Almeyda (2-4) y el ensayo que mejores sensaciones ha dejado en el verano.

El Sevilla, tras renovar a Isaac, a Carmona y a Kike Salas, dejó en último lugar la ampliación de contrato del de Montequinto con la promesa de ofrecerle el honor de asignarle un dorsal con tanto significado y carga emotiva en la historia del Sevilla.

Sú último y dignísimo portador, Jesús Navas, ya avisó sobre lo que significa semanas antes de su retirada.“Lo que me ha hecho llegar aquí son los valores de un sevillista, de entrega y de coraje. Darlo todo por mi afición, por Puerta, por Reyes... Quiero que quien se ponga esta camiseta se entregue como yo me he entregado. Este número es sagrado, igual que lo es Reyes. Este club es sagrado, este escudo es sagrado y esta afición es sagrada. Quiero que lo den todo, como yo lo he hecho hasta el último día, y creo que la idea la han cogido. Por lo que me quedo tranquilo en ese sentido”, decía el palaciego entre lágrimas tras su último partido en el Sánchez-Pizjuán ante el Celta.

El legado que ha quedado es un orgullo. Se acerca el Trofeo Antonio Puerta (el 4 de agosto) y si para entonces Juanlu sigue en la plantilla el detalle, si no es definitivo, tendría mucha fuerza de cara al resto del mercado.