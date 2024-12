El emotivo ‘adiós’ de Monchi a Jesús Navas: “Mito, leyenda e historia del Sevilla”

Aún estando en Birmingham y centrado en su nuevo proyecto con el Aston Villa, con el que lucha por los puestos de Champions League, Monchi no ha podido, ni querido, olvidarse del jugador “más importante de la historia del Sevilla”. Esta tarde se retira Jesús Navas González del fútbol profesional en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Un escenario idílico para el adiós final de una de las leyendas más grandes del deporte nacional, todo ello después de salir victorioso en su última batalla en Nervión. Monchi, que ha vivido todo el proceso de Jesús Navas, desde que debutó en Montjuic contra el Espanyol hasta que levantó su Europa League en Budapest, ha querido, aunque sea a través de las redes sociales, mostrar su afecto y respeto a la figura más importante de la historia del Sevilla.

La despedida de Monchi a Jesús Navas

Horas previas al encuentro entre el Sevilla y Madrid, Monchi, a través de su cuenta de X, ha destacado la figura de Jesús Navas por delante de muchos de los futbolistas más importantes de la historia del club de Nervión: “Con permiso de Arza, Campanal, Polster, Suker, Kanoute, Luisfa (Luis Fabiano), Dani Alves, Ever Banega, Rakitic, Reyes o Puerta, hoy se despide el jugador más importante de nuestros casi 135 años: Don Jesús Navas González. Mito, leyenda e historia del Sevilla”, apuntó el de San Fernando.

El exdirector deportivo del Sevilla cerró su publicación con dos frases de gratitud hacia el palaciego: “Honor y gloria al que honor y gloria nos dio. Eternamente agradecido, Jesús Navas”, zanjó Monchi.

La nueva vida de Monchi... sin perder al Sevilla de su camino

El amor de Monchi por el Sevilla no ha cesado ni cesará, a pesar de que ahora, como hizo en su día con la Roma, trabaje por los interés de un club que ha apostado fuertemente por él. En Birmingham su nuevo club brilla con luz propia, tanto en Inglaterra como en Europa. Aunque una gran cuota de culpa la tiene otra leyenda del Sevilla como es Unai Emery. Clasificados para la Champions League, entre los cinco mejores de esta edición -hasta el momento- en la máxima competición continental y luchando por repetir la hazaña de estar entre los cuatro mejores de la Premier League. Así como grandes ventas, como la de Diaby a Arabia o Archer al Southampton, o el descubrimiento de una de las sensaciones de Inglaterra como es Morgan Rogers.

Aún así, desde la distancia, Monchi sigue animando a ‘su Sevilla’. Ya tras el derbi sevillano dejó un mensaje a través de X, donde es muy activo, recalcando que “Sevilla es blanca y roja”, después de la victoria nervionense el pasado mes de octubre. El día de su despedida, hace ya año y medio, ya aseguró que se siente “amado” y “protegido” por el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán, donde todavía se ondea su bandera: “Sí me gustaría detenerme un segundo en la afición del Sevilla, no a todos, a todos les tengo que dar las gracias, porque no se puede uno sentir más amado ni más protegido que yo. Es imposible encontrar una afición que me respete más. Me gustaría mirar para la izquierda, para Gol Norte, y darle las gracias. Y lo hago porque cuando más llovía, y ha llovido tela, esa bandera con mi rostro no ha dejado de ondear en Gol Norte. Porque yo si no hubiera sido director deportivo del Sevilla habría sido uno más de Gol Norte, habría sido un ultra”, aseguró Monchi.