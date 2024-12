El último entrenamiento de Jesús Navas

Como si fuese un día normal y la preparación de un partido más. Así ha afrontado Jesús Navas González, capitán, leyenda e historia del Sevilla, su último entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El de Los Palacios se ha ejercitado por última vez a las órdenes de Xavi García Pimienta para jugar su partido 988, el último de su carrera deportiva tras 21 años de gloria y éxitos. Con una sonrisa de oreja a oreja y siendo uno más en el grupo de trabajo. Tan implicado y metido en la película como los otros dos canteranos que se ven con opciones de jugar en el Santiago Bernabéu. Pero, por dentro, Jesús Navas que será la última vez que se ha vestido de corto para hacer algo tan básico como un rondo o un ejercicio de finalización, algo que, al final, los jugadores. como dijo Saúl Ñíguez recientemente, lo echan en falta en su día a día. Esa rutina y día a día que pone, esta mañana de 21 de diciembre de 2024, su punto y final.

Esta tarde Jesús Navas comandará la expedición del Sevilla hacia Madrid en la que será su última vez con su equipo en busca de hacer la última épica: romper el maleficio del Santiago Bernabéu. Son 16 años los que lleva el club hispalense sin ganar en la casa blanca. Un reto final bonito, a la par que complejo, que tratará de superar la leyenda del Sevilla.

Saúl Ñíguez confirma su presencia en el Bernabéu

Junto a Jesús Navas, el más destacado del entrenamiento ha sido el regreso de Saúl Ñíguez al grupo. El ilicitano no pudo ser parte del grupo en la jornada de ayer por una indisposición médica debido a un virus estomacal. En la sesión matinal de este sábado ya ha sido uno más del grupo con normalidad. Xavi García Pimienta ya confirmó que no había ningún tipo de preocupación y que estaría disponible para visitar el Santiago Bernabéu: “Saúl ha venido esta mañana, le he preguntado y me ha dicho que ha pasado una mala noche. El doctor le ha estado valorando, pero mañana debería entrenar con el equipo, así que ninguna preocupación”, aseguró el catalán.

García Pascual y Manu Bueno, los canteranos elegidos

Los otros dos destacados de la sesión son los canteranos Álvaro García Pascual y Manu Bueno. Ambos, junto a Alberto Flores, se han ejercitado esta mañana con el resto del primer equipo y serán parte de la expedición del Sevilla para ir a la capital de España. En el caso del delantero, García Pimienta lo ha tenido ‘retenido’ toda la semana con el primer equipo. De hecho, Jesús Galván, entrenador del filial, no pudo utilizarlo el pasado viernes contra el Betis Deportivo en el derbi chico. Sí que lo hizo Manu Bueno que jugó los segundos 45’ del encuentro, así como el guardameta Alberto Flores que fue titular en el partido y completó el encuentro.

El Sevilla viajará en AVE esta tarde a Madrid para concentrarse ante el encuentro ante el Real Madrid, que se disputará en el Santiago Bernabéu el domingo 22 a las 16:15.