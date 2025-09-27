Un error de Sergio Ramos y un entrenador profético reavivan una vieja polémica en el Sevilla FC: "Yo lo soñé"

Pasarán los años y Sergio Ramos seguirá siendo uno de los futbolistas más influyentes de la historia del deporte rey. El canterano del Sevilla Fútbol Club, campeón de prácticamente todo con el Real Madrid, se encuentra ahora en el Rayados, equipo en el que comparte vestuario con exsevillistas como Óliver Torres, Lucas Ocampos o Tecatito Corona, además de con el que fuera capitán del Real Betis Balompié, Sergio Canales. Su etapa en el combinado sudamericano llegó tras un año defendiendo la elástica blanquirroja, algo que desató la polémica en la hinchada hispalense. Sin embargo, tras un curso en el que Quique Sánchez Flores salvó los muebles cuando la temporada tocaba su fin, el camero decidió marcharse a probar fortuna a México.

Siendo capitán general desde su aterrizaje en Rayados, Ramos fue protagonista de una jugada muy polémica el pasado fin de semana cuando su equipo se enfrentaba a Toluca. Como suele ser habitual en él, el zaguero se encargaba de lanzar un penalti a favor de los suyos, una de sus especialidades. Lo que no se esperaba el de Camas es la intuición de Antonio Mohamed, técnico rival, quien advirtió a su guardameta sobre los disparos desde los once metros del central hispalense. Según contó el propio entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro, una noche en la que no podía dormir terminó viendo un Celta de Vigo - Real Madrid en el que el defensor merengue chutaba a lo panenka. Tomando esto como una especie de advertencia, la suposición del entrenador argentino no pudo ser más acertada.

Esta vez no salió

Rayados ganaba 0-1 en casa de Toluca cuando Sergio Ramos se disponía a lanzar un penalti que podía colocar el 0-2 en el electrónico. Sin embargo, Hugo González decidió mantenerse sereno en el centro de la portería, deteniendo el disparo del zaguero y evitando que el cuadro de Monterrey duplicara la ventaja en el electrónico. Este hecho terminó por marcar el partido, pues los locales dieron la vuelta al marcador e incluso llegaron a endosarle un 'set' a sus rivales. El encuentro finalizó con un 6-2 a favor de los Diablos Rojos que ha provocado que el canterano del Sevilla Fútbol Club pida disculpas públicamente a su actual equipo.

"Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos. No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo", declaraba Sergio Ramos en su cuenta de Twitter.

La afición del Sevilla Fútbol Club no ha dejado pasar la oportunidad de recordarle a Ramos aquel mítico panenka que sí anotó en el Ramón Sánchez-Pizjuán en enero de 2017. Aquel tanto supuso la victoria momentánea del Real Madrid en el coliseo nervionense en un partido que terminó en empate a tres y con los blanquirrojos eliminados de la Copa del Rey, siendo el lanzamiento del camero desde los once metros un momento clave en la relación entre el futbolista y la hinchada hispalense, ya que se acercó al Gol Norte a dedicarle el tanto a Biris Norte. Ni los ultras del cuadro hispalense ni ningún sevillista aprobaron el gesto del camero, que fue la escisión definitiva entre las dos partes antes de su breve regreso en 2023.