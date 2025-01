Espanyol y Sevilla, como ejemplo a la equidad en la zona media de la Liga F (0-0)

Puestos a dar pequeños pasitos dentro de ese orden preestablecido de la Liga F en el que converge el Sevilla Femenino, que, al menos, sean hacia delante. Equidad absoluta entre Espanyol y Sevilla Femenino que cerraron la jornada 16 en la Liga F con tablas (0-0). No pudo celebrarse ningún gol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y tanto pericas como nervionenses se asientan en una cómoda zona media de la tabla. En tierra de nadie.

En el caso de las de David Losada, a nueve puntos del tercer puesto que ocupa el Atlético y a diez del Levante, penúltimo clasificado y referencia a evitar si es que Cristian Toro no logra despertar al Valencia (6 puntos).

El ligero dominio del Espanyol en la primera mitad no se traducía en ocasiones de peligro. Las hispalenses no cometían errores, más bien todo lo contrario. La solidez de las de David Losada no permitía pasar apuros a una Esther Sullastres que logra mantener una nueva portería a cero. Un dato significativo dado que en unas semanas habrá una nueva lista de Montse Tomé y la gerundense aspira a entrar en ella como tercera portera. La Eurocopa de Suiza en el horizonte...

Sí que pudo soltarse más en ataque el cuadro sevillano en la segunda mitad, pero bajo el mismo inamovible resultado. El Espanyol apretaba y Lice Chamorro dejaba alguno de los pocos destellos que dejó el encuentro en suelo catalán. Ni los cambios de unas ni otras surtieron efecto y el empate, por tanto, es más que justo.