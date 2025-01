Esther Sullastres: "Acudir a la Selección es como estar en una nube"

Sevilla/En su entorno afirman que hay pocas que ejerzan el sentido estricto de la palabra profesionalidad como Esther Sullastres (Torroella de Montgrí, 1993). La guardiana del Sevilla FC Femenino rechazó una sabrosa oferta de Arabia porque sentía que aquel sitio no era de su agrado. Ése estaba y está en la capital andaluza, una plaza idónea para seguir exprimiéndose en el escalón más alto sin perder el ojo a la Eurocopa de este verano que se celebrará en Suiza.

Pregunta.¿Cómo está? El vestuario, emocionalmente, ha de estar feliz tras el último partido.

Respuesta.Sí, ahora mismo, en un muy buen momento. Sobre todo por cómo veníamos de cerrar el año, porque fueron tres derrotas abultadas. Después de ganar en Eibar y el derbi, te da mucha energía para afrontar estos partidos que vienen, que son a priori asequibles.

P.El derbi ante el Betis fue el último partido de la primera vuelta, queda lejos pero, ¿estaba presente el recuerdo de la final de Copa Andalucía del pasado verano?

R.Sí, porque creo que fue una derrota un poco injusta en cuanto a llegadas. Realmente el Betis tuvo una llegada o dos. Nosotras sí que tuvimos muchos unos para unos y situaciones de gol claras que se tenían que haber finalizado. La sensación fue mala por eso, por decir que nosotras tuvimos más llegadas. Entonces, bueno, ser conscientes de que esta vez teníamos que finalizar. No se llevó a término en la primera parte, era más de respeto, un poco de este fútbol moderno de tocar, tocar, pero no llegar realmente a hacer daño. Y en la segunda parte sí que salimos más verticales.

P. Dentro de una liga en la que el pastel está ya prácticamente repartido antes de empezar, ¿hacia dónde mira ahora el equipo?

R.Siempre que hemos mirado arriba no ha funcionado, también puede la presión, y esos partidos que se nos han escapado, Madrid CFF, Atlético, que los tenías muy de cara, pues al final son puntos que dices: "uy si los tuviéramos estaríamos arriba". Pero es que así piensa la mayoría de equipos. Entonces, bueno, pues sobre todo queremos competir, porque también se sufre mucho intentando jugar bien al fútbol, o lo que se considera que es jugar bien, porque estabas concediendo mucho atrás en zonas de peligro y regalando mucho. Entonces, prioridad ahora mismo es competir. Que para algunos es fútbol más feo, bueno. Para mí lo bonito es ganar y que entre la pelota, y ya está.

Sullastres, durante la entrevista para Diario de Sevilla. / José Luis Montero

P.Me han chivado que pone especial énfasis en los lanzamientos de penalti, que es como una base de datos.

R.Siempre digo que los porteros ganan campeonatos, y en una liga que es una temporada de muchos partidos, creo que sí se puede sumar bastantes puntos a final de temporada si tienes especial interés en los lanzamientos. Siempre me quedo a practicar un rato al final de los entrenamientos. Me gusta desde hace muchos años.

P.¿Hasta dónde llega ese nivel de obsesión?

R.No tampoco, no me obsesiono. La gente cree que sí, pero si puedo la paro, y si no, pues, ¿qué voy a hacer? Si es que ella tiene la ventaja. Pero sí que me gusta tener retentiva y conocer a la jugadora, ver cómo finaliza en los unos para unos, qué prefiere, si abrir cadera, si no...

P.El año pasado después de su renovación por una temporada más, mencionaba que estaba feliz en Sevilla porque es la primera vez en la que se sentía tratada como una profesional. ¿Qué hay del futuro?

R.No me gusta pensarlo porque me agobio mucho. Siempre que llega un final de contrato me agobio. Prefiero no pensarlo, que lo lleve todo mi agencia y ya está. Ahora mismo, mi interés en el Sevilla 100%.

P. Ha habido muchos cambios en la plantilla. Martín-Prieto, Toni Payne, Inma Gabarro... son nombres cuyo adiós no se puede pasar por alto.

R.Creo que teníamos muy buena plantilla el año pasado, a nivel individual al menos. Pero no lo supimos explotar. No te sé decir la razón. A veces, pues no cuajas, ¿sabes? Era una de las mejores plantillas en las que he estado. En contexto individual, de preparación táctica, de preparación técnica, de fuerza, pues sí. Cuando yo gané una liga en 2013 (con el FC Barcelona), pues no había tanta preparación.

La gerundense, ejemplo de compromiso y profesionalidad. / José Luis Montero

P.Por edad, Débora García, Eva Llamas, Gemma Gili y usted, sois las más veteranas. ¿Cómo se dirigen a un vestuario que, en líneas generales, es mucho más joven?

R.Bueno, sobre todo, hay que hacerles mucho hincapié en la cultura del esfuerzo. Porque nosotras hemos vivido esa transición, ese cambio de no tener nada, de estar maltratadas digamos, porque no había recursos, a tenerlo prácticamente todo a nuestra disposición, y sobre todo, inculcarles que ellas tienen que valorar dónde están, qué tienen y cómo se dirigen al entorno del Sevilla FC. Porque cuesta mucho, sobre todo, también más por tema generacional. Son otra generación totalmente distinta que, bueno, no te sé decir, pero hay que estar constantemente encima. Pero sobre todo, intentamos inculcarles que valoren, que sean humildes y que den todo porque esto ha cambiado en muy pocos años, pero no te asegura nada que se quede así, porque bueno, quizá pues dejen de apostar.

P.Para vosotras, haber vivido estas dos etapas, ¿es una ventaja o una desventaja?

R.Una ventaja. Sí, sí. Es que te puedo decir mil detalles. Desde el campo natural, que parece una tontería, pero ya el desarrollo del fútbol es más rápido. Ya como portera no me hago daño cuando me tiro, cuando bloco no está lleno el blaón de polvo del caucho. Todo enriquece el fútbol, lo hace mejor para el espectador, más rápido. Después a nivel de tratamiento como nos tienen fisioterapeuta, nutricionista. O sea, nosotras si hablamos las más veteranas es que valoramos muchísimo. Cualquier herramienta la aprovechamos, y eso es lo que hay que inculcar a las jóvenes porque no lo utilizan todo, como que están un poco de paso.

P.¿Qué dicen ellas cuando habláis de ese otro fútbol femenino?

R.Creo que no lo asimilan porque no lo han vivido. Es como a ti cuando te cuentan cómo fue la Guerra Civil, por ponerte un ejemplo. No puedes empatizar porque no lo has vivido, o a lo mejor no te lo acabas de creer de cómo era posible en Primera División hacer un viaje de 20 horas en autobús, sin hotel, tener que ir a jugar y tener que volver otras 20 horas. Todo eso acompañado de estudiar o trabajar.

P.De todos estos nuevos nombres, y entre tanta gente lozana, ¿quién le ha sorprendido más?

R.Natalia Padilla. Es súper joven (22 años), aunque no lo parece. A mí me encanta, es una futbolista que encara, que tiene velocidad, que cuando coge la pelota va hacia portería. Éso cuesta muchísimo de ver en el fútbol moderno. Es tremenda.

P.Quiero preguntarte también por Alba Cerrato, una de las apuestas de David Losada en su anterior cargo en el club. Tiene 18 años, ¿se atreve a ponerle techo?

R.Mira, con Alba tengo especial cariño porque yo, se lo digo a ella, la descubrí, entre comillas, en un campeonato de España, creo que era sub 16. Y yo, claro, en ese friquismo de ver fútbol femenino, pues estaba viendo el campeonato y digo esta chica mete muchos goles, celebra con rabia, o sea, es diferencial. Y digo: "a ver, ¿dónde juega?". Pues justo juega en el Sevilla, en el filial. Y yo: "esta chica, ¿juega aquí? Si no tengo conocimiento". Pues justo ese año hizo la pretemporada con nosotras, entonces yo le decía a Cristian (Toro) que esta chica había que cuidarla. Se lo digo a ella, que con humildad no tiene techo. Porque tiene esa casta de delantera de verdad. Entonces yo se lo digo, que no se desvíe, porque para mí, tiene muchas condiciones.

P.Ha sacado el nombre de Cristian Toro, en menos de un mes os visita con su Valencia, ¿qué ha significado el entrenador argentino en su carrera?

R.Mucho. Lo he tenido dos años en Valencia y aquí tres. Entonces he vivido mucho mi etapa de crecimiento deportivo con él. Porque a mí cuando él me cogió en Valencia nunca había tenido un entrenador dedicado al fútbol. Siempre, pues, en esa no profesionalidad, había entrenadores que eran a la vez maestros o veterinarios, caso de Alberto (Berna), que lo tenía en Zaragoza. Y Cristian se dedicaba a ser entrenador de fútbol. Y fue el primero que me abrió los ojos un poco al fútbol moderno, a entender el juego, asociarme. Y bueno, esa etapa de transición con él, pues, también retos mentales, porque le gustaban mucho las rotaciones en portería y para mí era un reto el tener que rendir cuando me tocara entrar. Y eso me ha hecho muy fuerte. Y él, bueno, él lo sabe. Y le agradezco mucho el a veces ser tan pesado y me ha llevado donde estoy ahora, a la portera que soy ahora.

P.¿Cree que puede relanzar al colista? El Valencia, en la primera vuelta, ha sumado sólo 6 puntos en 15 partidos.

R.Creo que lo tiene muy difícil, pero yo creo que él sabe dónde se ha metido también. Porque ahora están habiendo muchos fichajes de invierno y bueno, a ver qué tal. Es una situación muy complicada por el club, en general.

P.Por encima está el Levante UD, viviendo una situación muy diferente a la que acostumbra, y seis por encima está el Betis. Tengo que hacerte la pregunta, ¿firmaría su descenso?

R.Yo, que no soy sevillista de cuna, a mí me gustaría que se mantuviera para que hubiera un derbi. Porque eso es lo que da vidilla a la liga. Pero sé que al sevillista de cuna le gustaría que descendiera. A mí personalmente no, para que haya un derbi y podamos vivir lo que vivimos el finde pasado. Es partido especial, la grada llena, está espectacular. Todo lo mediático que vino después, creo que nos hace bien ese partido.

Defender la portería de la selección española, su gran sueño. / José Luis Montero

P.Acudir a la selección absoluta, imagino que debe ser algo parecido a entrar en otra dimensión, una realidad completamente distinta rodeada de lo mejor del país.

R.Es estar en una nube. Porque mira, aquí tengo todo lo que quiero y lo que es bueno para mi desarrollo como atleta, allí, multiplicado por 10. Todo a tu disposición. Para tu comodidad, para tu desarrollo. Los entrenamientos son de calidad. Imagínate estar con las mejores... Yo estoy en una nube. Súper agradecida.

P.Siete años hacía que no iba. Por el camino apareció esa lesión de rodilla... ¿qué simboliza para usted ese mal recuerdo?

R.Me veía retirada. Porque estaba en Zaragoza y no teníamos servicios médicos y estuve en una mutua de accidentes laborales. No me renovaron el contrato, me quedé sin club a 2-3 meses de estar operada. Fue decir, bueno, me recupero y ya hago vida normal. No tenía pensado para nada volver, tenía muchas inseguridades, no había estado nunca con un redactador, porque no... Porque hacía 20 minutos de fisioterapia al día, de lunes a viernes, no hacía más... Pero bueno, eso que poco a poco te vas sintiendo bien y bien y bien, y llegó el Dépor y me propuso fichar.

P.Dentro de unos años cuando eche la vista atrás, imagino que ese momento que está contándome será uno de los momentos claves de su carrera.

R.Sí, es que yo creo que... A ver, es una p* romperte la rodilla, pero creo que es un punto de inflexión que te lleva a esa resiliencia, a ese estar en la sombra, de reconstruirte tú como atleta otra vez, como portera. Y yo estoy muy agradecida de que me haya pasado, fíjate lo que estoy diciendo. Pero es que es verdad, es que si no, no hubiera llegado aquí.

P.Cuando vuelve a Las Rozas en marzo del año pasado, percibiría un ambiente totalmente distinto a cuando fue la primera vez.

R.Obviamente. Porque unas compañeras pidieron mejoras, y sobre todo de ampliar un poco el cuerpo técnico, porque es que no había ningún nutricionista, no teníamos un espacio para trabajar fuerza en el gimnasio, y los viajes eran bastante amateur digamos dentro de lo que es una selección española absoluta. Y ahora es todo lo contrario.

P.¿Es estar en la Eurocopa, entonces, el gran objetivo de la temporada?

R.Sí, me encantaría. Pero no me voy a frustrar tampoco si no lo consigo, porque para mí es un premio haber ido, que cuenten conmigo, que tengan un seguimiento. A mí me encantaría y soy consciente de que depende mucho de la temporada que haga, y me tengo que centrar en el día a día, en el partido siguiente. Y ahora quedan, no sé si dos o tres partidos hasta la siguiente convocatoria. Me tengo que centrar en aportar, en dar seguridad al equipo, en sumar puntos, y ya lo que tenga que ser vendrá. Para mí sería la guinda del pastel (acompaña con gestos).