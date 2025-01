El Sevilla se llevó el derbi femenino dando un golpe a su eterno rival con autoridad y solvencia. Los goles de Lucía Moral y Millaray Cortés, ambos en la segunda parte, le dieron el premio al equipo de David Losada, un conjunto mejor estructurado y sólido que apenas dio opción a las verdiblancas, que sólo tuvieron una llegada cuando apenas se había roto a sudar y que después no encontraron la fórmula para imponer respeto ante un equipo que físicamente estuvo más fuerte y futbolísticamente más inteligente.

La consecuencia directa fue el salto en la tabla de las nervionenses (hasta la octava posición), que aumentan además las distancias con el Betis, a cuatro puntos tras la victoria cosechada en la fría tarde invernal en el estadio Jesús Navas.

Las heliopolitanas, sin embargo, pudieron dar la sorpresa prácticamente en la primera jugada del partido, cuando Carla Armengol le cogió la espalda a Débora García y se plantó sola delante de Esther Sullastres. El tiro, en una posición algo escorada, fue flojo y fácil para la portera local.

Pronto la mayor fortaleza de las sevillistas empezó a volcar el partido sobre el campo de su oponente. La banda derecha que ocupaban Débora García y Padilla Bidas era un quebradero de cabeza para la defensa alineada por Joseba Aguirre. Además, el empuje físico en la presión de Lucía Moral y Raquel Morcillo provocaba errores en las centrales heliopolitanas, incómodas en la salida de balón y sin poder enlazar con Rosa Márquez. Sin el faro de la mairenera, el Betis se perdía con facilidad en el camino ante la mayor intensidad de las sevillistas.

No obstante, las ocasiones no abundaban. Un córner muy cerrado de Natalia Padilla puso en aprietos a Paula Vizoso, que sacó el balón de un puñetazo casi en la línea de gol. El Sevilla seguía dominando, pero no lograba abrir el marcador.

Lucía aprovecha un error bético

Tras el paso por los vestuarios, en la segunda parte sí iba a cambiar la historia. Un zurdazo de Raquel Morcillo fue el primer aviso serio antes de que las sevillistas se adelantaran. Fue, como había sucedido en casi toda la primera mitad, en un error atrás de la defensa bética. Un pase atrás de Nuria Ligero se quedó corto y Lucía Moral, muy atenta, se hizo con el balón, dribló a Paula Vizoso con un movimiento de cadera y acertaba a introducor el balón en la portería rival burlando la oposición inesperada de Roberts.

Tal y como se veían las fuerzas de unas y otras parecía difícil que al Sevilla se le escapara el derbi. David Losada metía más madera arriba con Kanteh y la ex delantera del Villarreal iba a encontrar espacios para campar a sus anchas. Rozó el 2-0 con una picadita que se le quedó corta. El Betis, obligado a soltarse en busca del empate, dejaba vía libre a las transiciones de las sevillistas.

Alegría sevillista al finalizar el derbi. / José Luis Montero

Y en esa fase del Betis estirándose llegó a asustar, sobre todo con una acción de Naima, pero eligió un punterazo con la izquierda que no llevaba dirección ante Sullastres.

La fiesta en el Jesús Navas llegó cuando la chilena Millaray Cortés, que acababa de salir desde el banquillo, veía a la portera verdiblanca adelantada y la sorprendía por alto. El derbi parecía cerrado ya acercándose al minuto 80.

Fue ya con el 2-0 cuando el Betis tuvo más presencia en el área rival, demasiado tarde. Carol, de cabeza, tuvo una buena acción ya cumplido el minuto 90. También Tiffany lo intentó en otro cabezazo tras un gran pase de Rosa, pero Sullastres tuvo una buena intervención para abortar la opción bética.

El Sevilla firmaba un triunfo que supone una inyección de moral inmensa de cara al futuro y que deja al eterno rival muy tocado.