“Espero que Suso se haga un Lucas Pérez”

Suso Fernández, extremo del Sevilla, vuelve a estar relacionado con el Cádiz. Esta vez, de forma más directa que nunca. El presidente del club amarillo, y exdirector de marketing de la entidad de Nervión, Manuel Vizcaíno, ha hablado en El Pelotazo de Canal Sur Radio sobre el posible fichaje del gaditano. El regreso del internacional español a la Tacita de Plata ha sido uno de los deseos de la entidad cadista en los últimos años, como la vuelta de Luis Alberto, otro exjugador del Sevilla. Pero las diferencias económicas siempre han convertido su fichaje por el Cádiz en un imposible. Ahora, con el club amarillo en Segunda División, más que nunca. Pero su presidente no desiste y confía en que Suso jugará en el Nuevo Mirandilla más pronto que tarde.

Suso, el Lucas Pérez del Cádiz

Manuel Vizcaíno aseguró en antena que mantiene su deseo de firmar a Suso Fernández en el corto plazo. El presidente del Cádiz comparó la situación con el regreso de Lucas Pérez al Deportivo de La Coruña, justamente cuando se encontraba en el club amarillo: “Si me hablas de un gaditano, sin duda, Suso. Yo estoy esperando que haga un Lucas Pérez. Lo sabe Monchi. No contaban con él, cambió el Sevilla de entrenador y nos ganó injustamente en nuestro campo con José Luis Mendilibar”, explicó el máximo dirigente del club gaditano

Aunque no negó el deseo de firmar a Suso, Manuel Vizcaíno reconoció que al extremo del Sevilla todavía “le quedan muchos años en la élite”. De hecho, tiene contrato en Nervión hasta junio de 2025 y en los últimos meses se la ha relacionado con clubes económicamente poderosos, como los de la saudí. Concretamente con el Al-Shabab, equipo donde militó Ever Banega, Iván Rakitic y ha sido vinculado también Gudelj este verano. El presidente del Cádiz aseguró que espacio para firmarlo, había este verano, pero era imposible su fichaje por el momento: “Teníamos límite y si Suso hubiera venido habría sido un lujo. Que haga un Lucas Pérez. Suso es un futbolista joven todavía y después cada uno tiene sus líos. Suso es un jugador que me ilusiona y me gustaría tener, pero pertenece al Sevilla. Mantener esta plantilla es mucho más caro que traer jugadores invirtiendo dos o tres millones en cada uno”, zanjó.

El "sueño" de Suso

Por su parte, Suso Fernández ya reconoció la pasada temporada, también en Canal Sur Radio, su deseo de volver al Cádiz antes de terminar su carrera, un vez terminado su paso en el Sevilla. El jugador no escondió que para él es un “sueño” y que se trata del equipo de su vida, aunque no lo exponga públicamente: “El Cádiz es mi equipo, otra cosa es que no lo muestre. Es el equipo con el que me he criado. Soy de Cádiz ciudad, he visto el Nuevo Mirandilla… que yo nunca lo llamo así. He visto jugar a Lucas Lobos y muchos otros… iba todos los fines de semana al estadio a ver al equipo”, explicó el extremo del Sevilla.

Suso puede que esté viviendo su última temporada como jugador del Sevilla, si nada raro ocurre durante los próximos meses. El gaditano termina su contrato con el club de Nervión el próximo mes de junio de 2025 y todo apunta a que abandonará la entidad rojiblanca en busca de otro rumbo una vez finalice su etapa en Sevilla. El pasado mercado invernal tuvo opciones de salir, pero aseguró que no era el “momento adecuado”.