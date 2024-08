Suso se pierde el inicio de LaLiga del Sevilla: partidos y tiempo de baja

La enfermería del Sevilla no termina de vaciarse. Una vez finalizada las recuperaciones de dos nombres importantes en la zaga de Nervión como son Marcao y Kike Salas, el técnico catalán tenía a casi todos a disposición. A excepción de Sambi Lokonga que espera regresar a finales de mes. Pero en el mismo entrenamiento del pasado lunes la plantilla del Sevilla sufrió un nuevo contratiempo para el inicio de LaLiga, que da comienzo este jueves.

Suso Fernández sufrió en la pasada sesión vespertina del lunes un “esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha”, tal y como ha comunicado el Sevilla. El incidente se produjo de manera fortuita por un golpe en el lance del entrenamiento, lo que arrastrará al gaditano lejos de los terrenos de juegos varios partidos.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, Suso estará de baja un mes aproximadamente. Es decir, se perderá, en principio, las primeras cuatro jornadas de LaLiga. Los encuentros ante Las Palmas-este viernes-, Villarreal, Mallorca y Girona. Ya que después, la primera semana de septiembre, se producirá el primer parón internacional. Suso tendría opciones de regresar a la convocatoria de García Pimienta para el encuentro ante el Getafe, partido que se disputará en el Sánchez-Pizjuán.

El mercado de fichajes de Suso

Suso era uno de los jugadores que tenía opciones de salir en el presente mercado de fichajes, principalmente por su situación contractual al terminar su vinculación en Nervión junio de 2025. Ya el pasado mercado invernal se le vinculó con clubes de Arabia Saudí como el Al-Shabab, pero que finalmente acabó declinando.

El propio Víctor Orta, hace varias semanas, expresó que no se encuentra entre los jugadores que consideraba como descartes, como podían ser Óscar Rodríguez o Delaney: “Con Suso y con su representante no hemos tenido esa conversación. Es un jugador con el que contamos y con el que García Pimienta puede contar. Otra cosa es que esté en su último año de contrato y no sé si quiere aspirar a otras cosas. Pero no le hemos comunicado que no queremos que continúe”, expresó el director deportivo madrileño. Ahora, tras su lesión para la recta final de mercado, sus posibilidades de salir se reducen aún más si cabe.

El inminente comienzo de LaLiga

De esta forma, García Pimienta, para el partido entre Las Palmas y el Sevilla, no podrá contar con él para la bandas o la mediapunta, al igual, en principio, que con Saúl Ñíguez, que está sancionado. Por lo que el catalán tendrá que reconfigurar una medular donde esperan que esté Agoumé una vez inscrito. El Sevilla ya prepara el encuentro para el inicio de LaLiga con todos los jugadores que ha tenido a su disposición el técnico catalán esta mañana, entre ellos Álvaro Fernández, nuevo portero del Sevilla que sustituye a Marko Dmitrovic tras salir en calidad de traspasado al Leganés.

El Sevilla tiene previsto entrenar miércoles y jueves antes de viajar a la isla de Gran Canaria la tarde del día antes del encuentro. No obstante, Xavi García Pimienta se pondrá ante los micrófonos para la rueda de prensa previa el próximo miércoles, dos días antes de lo que será su regreso a la que fue su casa la pasada temporada.