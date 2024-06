Víctor Orta cuenta con Suso y apremia a los descartes: "Van a venir buenos futbolistas que van a ilusionar"

Víctor Orta está ilusionado con el nuevo proyecto del Sevilla. Está convencido, según expresó, que conformará una buena plantilla de la mano de un "ilusionado" García Pimienta, con el que ha consensuado perfiles de futbolistas y modelo de juego. Está claro que la economía manda, una economía de guerra. Pero ni eso, ni el límite salarial menoscaba la ilusión del director deportivo del Sevilla. ¿Y el exceso de descartes? Ahí ya tuerce el gesto un poco. Su advertencia de que no cuentan, directísima en los casos de Januzaj y Joan Jordán, sonó a urgente llamada de auxilio.

“Sigo siendo igual optimista. Ha llegado un jugador en junio, que no es muy habitual, y va a comenzar la pretemporada con el grupo, un valor importante para los nuevos", dijo tras la presentación de Chidera Ejuke. Hasta ahí perfecto. "En el tema de las salidas el club ha comunicado a los jugadores y sus representantes, desde el día después del partido con el Barcelona, a los que no contamos con ello que se busquen equipo, con tiempo para que tengan más opciones". Ahí está el lio.

Según Orta, "va a ser prácticamente imposible que formen parte del proyecto y así lo comunicamos, para que busquen minutos en otros salidas. Soy también optimista en el tema de salidas porque se les dejó claro el día después del día del Barcelona, también coordinados con el entrenador (Quique todavía), y así se les dijo. Los jugadores tienen contrato, hay que respetarlo, pero para desarrollar su profesión mejor que busquen otras opciones".

Pero esto no es coser y cantar. Con suculentos contratos, no todos van a poner de su parte para facilitar su salida. ¿Habría alguna medida de presión? La legislación laboral de los futbolistas no permite apartarlos... Ni siquiera en pretemporada. "Nosotros respetamos las leyes. AFE tiene que al jugador se le tiene que dar un entrenamiento, nos tenemos que adherir a la ley. Pero los jugadores, por parte del club, tienen claro que no cuentan en este proyecto de regeneración, de cambio de ciclo. Los contratos están para respetarlos. Pero se les ha comunicado que para que se sientan futbolistas es mejor que busquen otras opciones"

Suso sí cuenta para el proyecto

“Con Suso y con su representante no hemos tenido esa conversación", dijo en referencia a las llamadas y contactos con jugadores y agentes al final de la Liga. "Es un jugador con el que contamos y con el que García Pimienta puede contar. Otra cosa es que esté en su último año de contrato y no sé si quiere aspirar a otras cosas. Pero no le hemos comunicado que no queremos que continúe".

No son los casos de Rafa Mir, Januzaj y Joan Jordán. Tampoco de muchos otros sin entrar ahora en la casuística al detalle. El belga Januzaj, por ejemplo, sabe ya hace tiempo que debe buscarse equipo. "Tengo contacto dos veces a la semana con sus representantes. Ellos lo tienen claro y el club también. Sólo queda que él busque su mejor opción fuera del Sevilla. Su ciclo aquí ha terminado y tiene que buscar otro sitio para desarrollar su carrera profesional y lo sabe desde hace mucho tiempo además".

Y también lo sabe Joan Jordán, por mucho que el futbolista esté poniéndose a punto ya en la ciudad deportiva y lo publique como forma de presión. El club comunicó a Joan Jordán que creíamos que su ciclo había acabado. Se le dijo y lo saben incluso antes del partido con el Barcelona, el jueves o el viernes. Su representante tuvo una reunión con el club y se le dijo claramente que su ciclo había terminado.

La venta de En-Nesyri o la de Acuña

Orta dijo que el Sevilla no tiene problema de tesorería, pero que el límite salarial está sobrepasado y... "Cuando ingresas 10 sólo puedes gastar 5 cuando estás sobrepasado, que es lo que le ocurre a la mayoría de equipos. Y con esa creatividad y esos recursos, tenemos que encontrar al mejor jugador con los recursos de que disponemos, y no poner ninguna excusa para encontrarlo".

Antes habrá que realizar alguna venta. La de En-Nesyri, por ejemplo. "No tenemos ninguna oferta en la mesa por En-Nesyri. Tenemos muchas llamadas, pero no hay ninguna oferta y no tenemos prisa por vender a En-Nesyri. Si llega una oferta firme, la valoraremos, pero por ahora no hay". ¿Si hay otras ventas podría seguir el marroquí? "El club está en una situación económica de necesitar ingresos y dependerá de los ingresos se podrán tomar unas decisiones u otras".

Otra opción es la de Acuña, pero el montante no llegaría ni de lejos a lo que necesita el club. Implícitamente, el director deportivo distinguió las ideas que tiene con Acuña y Ocampos al ser preguntados por ambos. "Tienen un perfil altísimo. Los dos tienen un año de contrato. Las renovaciones las solemos hacer más adelante. Por Acuña no hemos recibido ninguna oferta. También estamos en junio, y hay Copa América y Eurocopa. Y el tema de Ocampos es pronto para hablar de renovación, pero seguro que llegado su momento lo podremos afrontar".

Víctor Orta sacó su rostro más optimista para hablar de otros asuntos. Por ejemplo, que Badé vaya a los Juegos Olímpicos de París. "Hablamos con Loïc y nos parece positivo que retome sensaciones con un equipo favorito", dijo.

La charla con Overmars por Ejuke Víctor Orta desveló una charla con Marc Overmars, su homólogo en el Amberes, donde estuvo cedido Chedira Ejuke. "Antes de contratar al entrenador lo teníamos subrayado, y no sólo por cualidades ofensivas, en lo defensivo ha progresado una barbaridad. Hemos estudiado a fondo al jugador a nivel personal de forma pormenorizada, hemos hablado hasta con Marc Overmars. Nos ha descrito al jugador de una manera muy relevante. Y cuando contratamos a García Pimienta y nos habló del modelo parecía como un guante para ese modelo. En un vídeo técnico-táctico lo vimos y reflejó lo que él quería de los extremos, driblar, encarar, llegar al área… Por eso consensuamos que queríamos las virtudes de Chidera".

También habló en tono de ilusión sobre García Pimienta. "Hablamos todos los días con él, está con muchas ganas. Tiene claro qué modelo de jugador quiere. Sé cuál es el estilo que le gusta. Ayer hablamos en el descanso del partido de la Eurocopa y está súper ilusionado con los jugadores que pueden venir". Una pista positiva.

Otra pista positiva la dio al hablar de los perfiles. Otra cosa es que luego haya acierto en la búsqueda... Perfiles futbolísticos. "El perfil de futbolistas está claro y lo coordinamos entre el presidente, el entrenador y el director deportivo. Es un jugador de repetición de esfuerzos, de agresividad, de velocidad, de control del balón... Depende de la posición en el campo, claro. En el medio centro con más posesión y más táctico, arriba quiere muchísima velocidad. Le gusta tirar la línea defensiva al medio campo, por lo tanto los defensores tienen que ser rápidos. Los laterales jugadores que apoyen la salida de balón para hacer la salida por fuera. El modelo de jugador está bastante claro".

Y otra pista la dio cuando se le pidió una descripción del cuadro que, a lo Monchi, está bosquejando para la nueva plantilla. "Desde el banquillo (García Pimienta) tenemos un entrenador que ha venido con una energía, una idea, un liderazgo muy claros, y muy bien rodeado a nivel de staff, que me ha ilusionado mucho. Y luego buscamos un equipo que tenga identidad, que tenga velocidad, que gane muchos partidos y que sea un equipo que se reconozca y que sea protagonista, que tengamos el balón y que la gente sienta que el equipo está vivo. Y un modelo de jugador que, como Chidera, su llegada sea la mejor decisión de su vida en su mejor momento y que pueda transmitir esa energía en el campo". "Van a venir buenos futbolistas, que van a ilusionar a la afición", aseguró. Que así sea.