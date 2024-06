Ejuke desea "volver a llevar al Sevilla a lo más alto"

Chedira Ejuke (Zaira, 02-01-1998) espera encontrar la estabilidad en el Sevilla, un club que calificó de "grande" y que se le presenta como el escenario perfecto para "vivir las emociones" que ha conocido desde fuera, antes de firmar por tres campañas con el club de Nervión. Entre éstas, volver "a estar en lo más alto, donde le corresponde". Es decir, disputar competiciones europeas y disputarlas de verdad.

Su discurso fresco y optimista contrasta con el sentimiento generalizado de un sevillismo que vive con mucha incertidumbre el proceso previo de lo que ha venido en llamarse desde el club de Nervión una regeneración total. "Gracias por la bienvenida. Estoy muy bien, estos días han sido maravillosos, estoy muy contento de estar aquí. De momento todo ha ido fantásticamente bien. Estoy deseando empezar con los momentos emocionantes que sé que el Sevilla me va a dar. Es un gran club, además es un club familiar en el que todo el mundo está ahí para lo que pase, así que estoy encantado", comenzó diciendo el nigeriano.

El extremo diestro está hecho a jugar a pierna cambiada, como hizo en el Hertha de Berlín hace dos temporadas en su primera cesión del CSKA de Moscú con Lukébakio, que jugaba en la derecha. Y como hizo también la campaña pasada en el Royal Amberes en su segunda cesión del club moscovita, que lo fichó hace cuatro veranos del Heerenven, su tras despuntar en la Eredivisie neerlandesa. Pagó por él 11,5 millones de euros en 2020 y ahora quedó libre. Ahí vio la ocasión Víctor Orta.

“Como jugador creo que me gusta aportar control, mi regate, mi velocidad. También me gusta meter goles, por supuesto. Y en general me gusta ayudar al equipo a llegar a sus objetivos”, aseguró cuando se le preguntó por sus cualidades futbolísticas. La temporada pasada jugó 39 partidos con el Amberes, hizo 5 goles y dio 6 asistencias.

La oportunidad es recíproca. También lo es para el propio Ejuke. "El Sevilla es un gran equipo, tiene una gran cultura de equipo. Sé que los otros jugadores están de vacaciones pero estoy deseando conocerlos y ponerme en contacto. Para mí es un gran club y sé que el proyecto que tienen es tremendo, es enorme. Quieren llegar a lo más alto y estoy emocionado de poder formar parte de este proyecto en este gran club”.

“Es un gran club, ha ganado ya siete veces la UEFA Europa League y por supuesto está dentro de los objetivos participar en las competiciones europeas y volver a llevar al club a lo más alto, a donde pertenece”, volvió a insistir sobre su ilusión.

El extremo nigeriano habló de forma sentimental: "Estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas de ponerme la equipación, de poder salir a jugar, de saltar al campo. Hablé con Dodi (Lukébakio) un poco porque es alguien a quien ya conocía. Estoy muy emocionado por poder formar parte. Tengo muchas ganas de jugar muchos partidos".

Su reencuentro con Lukébakio

Una de las ventajas del nigeriano es que ya tiene un cicerone en Nervión de su etapa en el Hertha de Berlín. “Conozco a Lukébakio. Hemos hablado y estoy deseando empezar a experimentar todo lo que me ha contado por mí mismo, en primera persona. Con el club, con el equipo… Estoy deseando empezar, la verdad”. Por eso aseguó que "es la mejor decisión que he tomado hasta ahora, el venir a este equipo".

La fama de animosa de la afición del Sevilla también le ha llegado, lógicamente. "Espero que en las próximas semanas me pueda reunir con la afición también, jugar para ellos, representarlos y mostrarles todo lo que puedo aportar al equipo".

Además, aseguró que el Sevilla es su mejor decisión y espera encontrar en Nervión, donde firmó por tres temporadas, hasta 2027, su estabilidad tras dos cesiones y cuatro equipos en el último lustro. "Sí. Los cambios de equipos se han dado así, las circunstancias pueden cambiar. Ahora sólo pienso en el Sevilla, estoy muy contento de haber llegado aquí. Me encanta la idea de la estabilidad y creo que puede llegar en este equipo".

Por último, aseguró que para él es también un reto representar al fútbol de su país como primer nigeriano en la historia del Sevilla. "Eso me hace sentirme especial, por poder representar a Nigeria en el Sevilla, y espero poder contribuir muchísimo con mi personalidad, con mi juego, y mostrando el coraje y el valor que tenemos los jugadores nigerianos".