Un exjugador del Sevilla FC se rinde ante Isco: "Volver como lo hizo es para aplaudirle"

La historia reciente de Isco Alarcón es digna de una película. El de Arroyo de la Miel aterrizó en el Real Betis Balompié después de una etapa convulsa en el Sevilla Fútbol Club, donde tuvo además un fuerte encontronazo con Monchi. Tras no cuajar en Nervión, terminó encontrándose con su mejor versión en Heliópolis, consagrándose como capitán general y uno de los jugadores mejor valorados de la historia del combinado verdiblanco, siendo una pieza fundamental en la lucha por la UEFA Conference League que ha llevado a los verdiblancos a disputar la primera final europea de la historia.

Un jugador que coincidió con el malagueño durante su etapa en Nervión fue Alejandro Darío 'Papu' Gómez, que se encuentra cumpliendo los últimos meses de su sanción por un caso de dopaje. El argentino, que reside en Bérgamo mientras se prepara para regresar a los terrenos de juego, ha concedido una entrevista a El Pelotazo de Canal Sur Radio en la que ha tratado varios temas como su situación actual o la crisis que atraviesa el Sevilla, aunque no ha querido dejar de lado su amistad con Isco y el orgullo que le supone verlo en tan buen estado de forma.

Isco sonríe junto a Suso y Papu camino al campo de entrenamiento este viernes. / Juan Carlos Vázquez

Una "inspiración" y un "ejemplo"

Papu Gómez, al ser cuestionado si su vuelta tiene alguna similitud con el resurgir del que fuera su compañero de vestuario en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha reconocido que tiene "una gran relación con Isco, en el Sevilla era mayor porque volvíamos a casa juntos al vivir en el mismo barrio", agregando que para él supone "una gran inspiración y un gran ejemplo de que se puede". "A mí me pone muy contento", comentaba el argentino, aunque no quiso dejar de lado su cambio de barrio en la capital hispalense: "Obviamente, la camiseta que viste ahora... Me hubiese gustado que siguiese en el Sevilla, pero son circunstancias del trabajo y la vida". Sin embargo, el de Buenos Aires se ha mostrado "feliz por él y su familia, sé lo que le costó y lo que sufrió. Volver como lo hizo él es para sacarse el sombrero y aplaudirle, esperemos ver su magia durante mucho más tiempo".

Pese a su buena relación fuera del césped, sobre el mismo apenas coincidieron 457 minutos repartidos en once encuentros con un balance claramente negativo. Tan sólo una victoria, frente el Copenhague en Champios con un tanto del actual futbolista del Real Betis, cuatro empates y seis derrotas completan la estadística cuando ambos jugadores coincidieron juntos sobre el verde con la elástica del Sevilla Fútbol Club. Curiosamente, los números de Isco son mejores que los del Papu en estos duelos, con un gol y dos asistencias para el malagueño y un pase de gol para el argentino.