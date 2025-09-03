Fábio Cardoso: "Me gusta ser un líder"

El central portugués Fábio Cardoso, uno de los últimos fichajes del Sevilla tras rescindir su contrato con el Oporto, afirmó que le "gusta ser un líder y luchar por todos" en el campo porque si todos están "bien, es más fácil", además de asegurar que una de sus características es "leer bien el juego" propio y del equipo.

"Me siento encantado de llegar a un gran club y a una de las mejores ligas del mundo, y estoy deseando empezar. Cuando supe la posibilidad de venir aquí, me olvidé del resto. Es un club con una historia increíble y fue de locos llegar aquí, todos me recibieron muy bien", declaró a los medios del club andaluz, al que llega libre tras su paso por el Al-Ain emiratí.

El defensa portugués, de 31 años y formado en la cantera del Benfica, destacó sobre su filosofía futbolística que "los mejores equipos del mundo son los que cometen menos errores y se juntan para que no se noten esos fallos", y admitió que en lo personal él también debe "mejorar" al considerar que ha llegado "al mejor sitio para hacerlo".

Aseveró que está en un buen estado de forma, "en el momento ideal" y "bien físicamente", a pesar de que ha estado entrenándose en solitario durante un mes, pero cree que este parón de LaLiga por los partidos internacionales "vendrá bien también ganar forma" y conseguir su "mejor nivel".

"Tengo experiencia de muchos años y voy a trabajar para aprovechar la oportunidad. He estado en clubes grandísimos, acostumbrados a ganar -entre ellos el Rangers escocés (2017-2018) y Oporto (2021-2024), y ahora parto con la misma mentalidad. Por eso pienso que vamos a celebrar muchos éxitos, porque siempre queremos ser mejores día a día", dijo.

Fábio Cardoso, quien ha firmado un contrato por dos años, hasta junio de 2028, se mostró seguro de que trabajará "mucho" para adaptarse pronto a LaLiga, su competición "preferida" y para la que está "preparado", y al Sevilla, y subrayó que intentará "aportar lo mejor para que todos" tengan "éxito". El zaguero de Águeda indicó que "no conocía mucho" al técnico argentino Matías Almeyda, pero le "ha recibido muy bien y fue muy claro" con él al hablarle de "poder conseguir los objetivos".

"La historia y el club hablan ya de por sí. Voy a intentar ser uno más para ayudar y, si todo encaja bien, ser parte de la historia del Sevilla FC. Quiero ser el próximo portugués que triunfe aquí. Ver todos los jugadores que jugaron y juegan aquí es una motivación extra y un orgullo por mi parte", resaltó.

Cardoso señaló que sus experiencias lejos de Portugal "fueron buenas y esenciales" para su crecimiento. "En Rangers era muy joven y luego pude jugar con Bruno Alves, que me permitió crecer mucho también como persona. La última fue otra etapa diferente (en los Emiratos Árabes), terminamos de la mejor manera, pero para mí es mejor el fútbol europeo", explicó.