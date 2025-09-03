Suazo sobre Alexis Sánchez: "Estoy convencido que va a ayudar al equipo"

El defensor chileno del Sevilla FC, Gabriel Suazo, aseguró que está convencido del aporte que puede dar su compatriota Alexis Sánchez al equipo español en LaLiga, tras el anuncio del arribo del delantero por una temporada.

"Estoy convencido de que va a ayudar muchísimo al equipo y que obviamente vamos a tener muy buena relación por sólo el hecho de ser dos chilenos jugando en Europa, en una Liga tan importante", dijo en conferencia de prensa con la selección de Chile que se prepara para jugar la última fecha de la eliminatoria al Mundial 2026.

El lateral, quien también fichó por el club español esta temporada por tres años, dijo estar satisfecho por la llegada del futbolista de 36 años, que se desvinculó del italiano Udinese luego permanecer una campaña en la que jugó poco.

El atacante se incorpora al Sevilla, dirigido por el argentino Matías Almeyda, tras una temporada en la que solo disputó 14 partidos oficiales por una lesión en el gemelo y su mala relación con el técnico alemán, Kosta Runjaic. "Feliz de verdad por él de llegar nuevamente a un gran club en Europa. Estoy seguro que si él se lo propone, y que así quiere, le va a ir muy bien. Espero que así sea por el bien tanto del equipo como de él", comentó.

También destacó la vigencia de Sánchez en el fútbol de primer nivel: "como la ha hecho durante 20 años, si no me equivoco, jugando en Europa en las mejores ligas y los mejores clubes, es por algo". Suazo elogió al Sevilla y ofreció garantías al delantero chileno, que a diferencia de él ya no fue citado a La Roja para los partidos ante Brasil y Uruguay. "Se va a encontrar con un grupo de jugadores, un grupo de personas, muy bueno, que lo va a ayudar en todo para que él también pueda rendir al máximo", aseguró.

El zaguero remarcó que el niño maravilla llega "a un club que es muy grande y que quizá hoy (Alexis) no está en el mejor momento de su etapa, pero que seguramente nosotros vamos a trabajar para poder llevarlo a donde siempre ha tenido que estar". Sánchez regresa al fútbol español once años después de abandonar el Barcelona, en el que militó tres temporadas (2011-14).