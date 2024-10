Fabrice Pastor: "Yo sé lo que pide Del Nido por sus acciones del Sevilla"

Fabrice Pastor se encuentra en España promocionando el circuito de A1 Pádel y aprovechando tal tesitura ha vuelto a hablar sobre sus intenciones de entrar en el accionariado del Sevilla. Lo de la presidencia lo deja para más adelante, porque ahora mismo "fiscalmente" no puede al tener su residencia físíca y fiscal en Mónaco. El presidente de Montecarlo International Sports está ahora embebido con el pádel, pero no le quita ojo a la situación del Sevilla.

En este contexto y tambén en el de la beligerante pugna por el poder en el club de Nervión, fueron llamativas sus palabras en El Larguero, Cadena Ser a nivel nacional, sobre sus verdaderas intenciones en el club blanquirrojo, como declarado sevillista que es con poder económico para entrar en la escena accionarial.

El gestor y magnate hispano-monegasco, cuya lengua materna es el español porque se crió en España, fue preguntado de nuevo sobre si le gustaría ser algún día presidente del Sevilla. Ahí aportó novedades: “Hay que entender esto de una manera… A un sevillista le encantaría ser presidente, a cualquiera. No estoy diciendo que quiera serlo. Y segundo, no puedo serlo fiscalmente, para empezar. Para ser un presidente del club hay que vivir en el club 24 horas y trabajar con una responsabilidad. Y yo fiscalmente soy monegasco y no vivo en España, entonces, no podría serlo. Ahora, ¿comprar un paquete de acciones para tener la mayoría de un club y gestionarlo? Sí, claro, eso no no es difícil”, reconoció

Ante esa afirmación, se le insistió si está dentro de sus planes comprar un paquete importante de acciones, con capacidad para tener poder en el club. “Por lo menos no digo que no está (en sus planes comprar acciones). Hay que entender que estamos con un circuito mundial de un deporte que es como si fuera la FIFA, y tenemos que ver qué pasa de aquí a un año y si seguimos en el pádel”.

El precio de las acciones de Del Nido

Pastor, hijo de Michel Pastor, quien en 2005 logró clasificar al Mónaco a la final de la Champions tras cuatro años en la presidencia, interrumpió a los periodistas para poner el acento en el precio de las acciones del mayor paquete actual, propiedad de José María del Nido Benavente: “Hay una cosa que no habláis, también hay que saber lo que pide Del Nido por las acciones, que yo lo sé”. ¿120 millones de euros, sería mucho? “Bueno, para lo que es el Sevilla puede no ser mucho, estoy de acuerdo. No cuenta de la misma manera (el paquete de Del Nido con el 25% de acciones) que el resto de paquetes de acciones, ya sea a través de deuda o a través de las familias que tienen casi la mayoría”.

Según le recordaron a Pastor, Del Nido Benavente habló tras la Junta Extraordinaria del miércoles de que conocía al empresario hispano-monegasco y que había hablado con él... "Del Nido dijo que nos vimos hace dos años y medio pero fue hace mucho menos. Pero es verdad, para mandar hay que comprar acciones. No me llevo mal con Del Nido ni con su hijo. Lo que sí digo es que hay que ser responsables y saber que las guerras no llevan a nada. El Sevilla es un grande de Europa y hay que trabajar para el equipo y dejar de hablar de uno y de otro. Hay que empezar a hablar de fútbol en el Sevilla”.

Y también aportó otro factor latente. ¿Qué va a pasar con el paquete de acciones de los americanos, ahora mismo intervenido por una aseguradora ante el problema de 777 Partners? “La clave son las acciones de los americanos, que están arruinados", dijo. "Por algo se empieza”, añadiría al respecto de comenzar a comprar acciones del Sevilla.