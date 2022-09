De fatigar a Isco a comprobar que la cantera no desmerece

Empate agridulce para todos los sevillistas frente al Copenhague. Los hombres de Lopetegui, como en casi todos los últimos partidos europeos, se fueron sin apenas disparar a la portería rival y con la sensación de que hicieron muy poco para conseguir un triunfo que parecía clave para aspirar a la segunda fase de la Liga de Campeones.

Isco | Trató de afinar la orquesta, pero se fue desfondando

El primer tiempo del centrocampista malagueño respondió a las expectativas que viene creando con su juego en los partidos que lleva disputado con el Sevilla. Se ofreció, desahogó, trató de buscar los espacios en los que los suyos pudieran hacer más daño, pero después fue notando el peso de la fatiga, la acumulación de partidos después de no haber tenido una pretemporada normal en un futbolista de élite. Y su equipo fue notando esa orfandad de carecer de su director de orquesta.

Dolberg | Primera conclusión, como revulsivo no vale

Lopetegui le dio una fase trascendental del juego en un estadio que conoce muy bien con la selección de su país, de Dinamarca, y el rendimiento de uno de los últimos en llegar a la plantilla no pudo ser más gris. Salió al campo y no protagonizó ni una sola acción de mérito. No se quedó con ni un solo balón de espalda, no remató ningún centro y no se ofreció al espacio. Nada.

Alex Telles | Un puesto con una mejoría respecto a 2021-22

Dentro de la discutida planificación de Monchi durante el verano, que habrá que ver si es buena o mala al final de la temporada, aunque entonces ya dirán que no sirve de nada hablar del pasado y sí del futuro..., en una de las únicas posiciones en la que se ha producido un crecimiento es en el lateral izquierdo. Se obvia a Isco y es así, pero es que con Augustinsson tampoco era tan complicado.

Kike Salas | La mejor prueba de que basta con ponerlos a jugar

El sábado el brillo fue para José Ángel, como no podía ser de otra forma con dos goles y un pase a Lamela para otro, pero Kike Salas rindió a un buen nivel en su debut como titular. En Copenhague volvió a repetir su actuación para evidenciar a Monchi, al propio Lopetegui y a quien sea, que un joven de la cantera no es peor que muchos de los que llegan. Basta con que jueguen.