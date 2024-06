El desliz financiero del "ilegítimo" que aprovecha Del Nido Benavente

José María del Nido Carrasco, en una rueda de prensa muy amplia con motivo de la presentación de García Pimienta en la que reconoció errores y repitió continuamente que está enfrascado en la tarea de "regenerar" deportivamente el Sevilla, cometió una imprudencia al proclamar que el club que él preside, tras haber firmado un crédito de 107 millones de euros, "está entre los más solventes, si no el que más, de la Liga española".

Ello, lógicamente, ha tenido ya este jueves una respuesta feroz por parte de su padre y máximo accionista, al que el máximo mandatario atacó también sin piedad en el acto en el que el mayor protagonismo tenía que haber sido para el nuevo entrenador.

José María del Nido Benavente, a través de su canal en redes sociales, ha aprovechado este desliz de su hijo para volver a hacer sangre al actual consejo de administración que sigue negándole su derecho al voto en cada Junta General de Accionistas, sea en los puntos del orden del día que afectan a los cargos del consejo como si no.

"Me llama poderosamente la atención que en la rueda de prensa de ayer el ilegitimo dijera que el club tiene tesorería y que es uno de los más solventes, si no el que más, de la Liga (un club solvente no tiene que pedir un crédito de 107 millones para atender los pagos corrientes", comienza el ex presidente en un texto publicado en la red social X.

"En la misma rueda de prensa dijo Víctor Orta que la situación económica del Sevilla no permitía afrontar el fichaje de Agoumé. ¡¡¡El club más solvente de la Liga!!! Vaya ocurrencia que el director deportivo desmienta al ilegítimo. La temporada pasada le regaló un avión y ésta desmiente a su jefe", prosigue recordando la broma de Orta en la presentación de Sergio Ramos, cuando le regaló a José Castro un avión de juguete recordando unas palabras del ex presidente ante la prensa cuando alguien le dijo que Sergio Ramos quería jugar en el Sevilla. "Y yo quiero un avión", espetó entonces.

Acerca de la tesorería del club más solvente de la Liga #NoRenuevesHastaEl24DeJunio pic.twitter.com/6DCAO69i1d — Del Nido Benavente (@JMDelNido_) June 6, 2024

"En esta misma rueda de prensa, el míster, al que le deseo toda la suerte de mundo, también dejó caer que la situación económica del Sevilla no era la mejor de los últimos años", añade.

También ataca Del Nido Benavente a la campaña de abonos y en concreto a las nuevas fechas de renovación, antes del 30 de junio, dejando caer que es para incluir los ingresos en el presente ejercicio para paliar pérdidas. "Además, esta campaña de abonos es, desde la temporada del Covid, en la que se renuevan antes los carnets. ¿Será casualidad la fecha de finalización para renovar el 24 de junio o es que han abierto el cajón y se han encontrado telarañas? Supongo que si todos decidéramos renovar hasta el 24 de junio, como es un club tan solvente, no pasaría nada...".

Para acabar, le vuelve a mandar un mensaje a su hijo. "Por cierto, señor presidente ilegítimo, no confunda usted tesorería por obtener un crédito con solvencia. Dejen que los profesionales hablen de números. Ah, no, que José María Cruz ha abandonado el barco antes de hundirse y ver la que estáis formando". acaba.