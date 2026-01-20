Las fotos del Elche-Sevilla

Dos goles del delantero nigeriano Akor Adams, el último de ellos en el descuento y de penalti, permitieron este lunes al Sevilla frenar su caída clasificatoria ante un Elche que se confió y no supo administrar su ventaja (2-2).

El encuentro, abierto y jugado sin precauciones defensivas, tuvo también como grandes protagonistas los porteros Iñaki Peña y Odysseas Vlachodimos, así como los travesaños, que devolvieron dos remates del conjunto hispalense.