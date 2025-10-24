Itinerario
Horario y recorrido del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral
El Sevilla posa antes de comenzar el partido en Anoeta.
El Sevilla posa antes de comenzar el partido en Anoeta. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Real Sociedad-Sevilla

La crónica: El Sevilla ejerce de resucitador perfecto (2-1)

El Sevilla sufrió su segunda derrota consecutiva ante equipos que se mueven por los puestos de descenso al ser incapaz de reaccionar ante una Real Sociedad muy débil que aprovechó un error arbitral y un regalo de José Ángel.

Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
1/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
2/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
3/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
4/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
5/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
6/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
7/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
8/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
9/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
10/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
11/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
12/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
13/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
14/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
15/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
16/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
17/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
18/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
19/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
20/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
21/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
22/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
23/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
24/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
25/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
26/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
27/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
28/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
29/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
30/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
31/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
32/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / Juan Herrero | Efe
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
33/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
34/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
35/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
36/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
37/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
38/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
39/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
40/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
41/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
42/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
43/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
44/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
45/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
46/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
47/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
48/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
49/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
50/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
51/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
52/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
53/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
54/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
55/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
56/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
57/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
58/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
59/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
60/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
61/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
62/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
63/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
64/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
65/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
66/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
67/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
68/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
69/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
70/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
71/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
72/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
73/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
74/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
75/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
76/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
77/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
78/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
79/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
80/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
81/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
82/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
83/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
84/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
85/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
86/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
87/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
88/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
89/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
90/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
91/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
92/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
93/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
94/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
95/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
96/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
97/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
98/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
99/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
100/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
101/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
102/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
103/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
104/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
105/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
106/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Real Sociedad-Sevilla
107/107 Las fotos del Real Sociedad-Sevilla / AFP7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats