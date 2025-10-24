Las fotos del Real Sociedad-Sevilla

El Sevilla sufrió su segunda derrota consecutiva ante equipos que se mueven por los puestos de descenso al ser incapaz de reaccionar ante una Real Sociedad muy débil que aprovechó un error arbitral y un regalo de José Ángel.
1/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
2/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
3/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
4/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
5/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
6/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
7/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
8/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
9/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
10/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
11/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
12/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
13/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
14/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
15/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
16/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
17/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
18/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
19/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
20/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
21/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
22/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
23/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
24/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
25/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
26/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
27/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
28/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
29/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
30/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
31/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
32/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/Juan Herrero | Efe
33/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
34/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
35/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
36/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
37/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
38/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
39/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
40/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
41/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
42/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
43/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
44/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
45/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
46/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
47/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
48/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
49/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
50/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
51/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
52/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
53/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
54/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
55/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
56/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
57/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
58/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
59/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
60/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
61/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
62/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
63/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
64/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
65/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
66/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
67/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
68/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
69/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
70/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
71/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
72/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
73/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
74/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
75/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
76/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
77/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
78/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
79/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
80/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
81/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
82/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
83/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
84/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
85/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
86/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
87/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
88/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
89/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
90/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
91/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
92/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
93/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
94/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
95/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
96/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
97/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
98/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
99/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
100/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
101/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
102/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
103/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
104/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
105/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
106/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press
107/107Las fotos del Real Sociedad-Sevilla/AFP7 | Europa Press