Las fotos del Sevilla FC - Rayo Vallecano

El Sevilla empató a uno ante el Rayo Vallecano en casa y ya suma cinco encuentros consecutivos puntuando. Sin embargo, los de Nervión, que se pusieron por delante con el gol de Akor Adams, acabaron empatando tras el tanto del Pacha Espino al inicio de la segunda mitad dejando una sensación agridulce.
