Frenazo en la recuperación de Januzaj; inoportuna lesión en el tobillo

Una de las mejores noticias de este inicio de ciclo en el Sevilla al mando de Matías Almeyda se había encontrado en la nueva versión de Adnan Januzaj, un jugador de una indiscutible calidad que por una cosa o por otra en el Sevilla nunca había rendido y que ha pasado por cesiones al Basaksehir turco y la UD Las Palmas. El belga puso de su parte antes del cierre del mercado al renegociar su contrato, el club se comprometió también a empezar de cero y a contar con él y el futbolista respondió. Hizo un gran partido ante el Villarreal, haciendo la jugada del gol de Sow, y en Vallecas su salida fue trascendental para ese paso adelante que hizo posible la victoria en los últimos minutos. Además, se le pudo ver correr y muy comprometido en defensa.

Sin embargo, la mala noticia ha llegado este miércoles, cuando Januzaj no se ha entrenado con sus compañeros, confirmando el Sevilla que sufre una lesión en el tobillo que como mínimo parece que le hará perderse el partido ante el Barcelona.

"Tras el entrenamiento de recuperación del martes, la primera plantilla del Sevilla FC trabajó en sesión matinal el miércoles para empezar a entrar de lleno en la preparación del choque ante el FC Barcelona de este domingo en Nervión. El técnico, Matías Almeyda, no pudo contar con Adnan Januzaj, ausente debido a que sufre un esguince lateral en su tobillo izquierdo. Además, tanto Alfon como Kike Salas realizaron trabajo específico dentro de su plan de recuperación", ha explicado el club en una nota.

Januzaj, por tanto, se une a las ausencias de Nianzou, Kike Salas y Alfon, que aunque ha mejorado, aún no se ha podido entrenar con el grupo.