Alexis Sánchez, carisma de líder al servicio del Sevilla

En apenas cuatro apariciones, Alexis Sánchez ha encendido un fanal de esperanza en el sevillismo. Matías Almeyda ya contaba con esa promesa por cumplir cuando avaló su fichaje, a bajísimo coste tras la rescisión de su contrato en el Udinese. Pero hasta el propio técnico se está sorprendiendo de la respuesta del veterano crack. En Vallecas disfrutó de su primera titularidad con la camiseta del Sevilla. Y volvió a ser decisivo, como en Mendizorroza. ¿Lo será frente al Barcelona?

El chileno afronta una cita especial el domingo. En el Barça ganó cinco títulos (Liga, Copa, Supercopa de Europa y de España y Mundial de Clubes) entre 2011 y 2014; jugó 141 partidos, hizo 46 goles y casi el mismo número de asistencias, 38. Joan Laporta le envió una cariñosa carta de felicitación cuando fichó por el Sevilla. Dejó huella en el Camp Nou.

“Alexis da alegría y está contagiando su energía positiva”, dijo en plena euforia del triunfo Almeyda en Vallecas. El argentino ya había avisado de que el chileno ha llegado a Nervión para sumar de verdad. Está implicadísimo tanto dentro del campo, algo que han podido constatar los aficionados sevillistas en sus cuatro participaciones, como fuera.

Ya sorprendió cuando en Vitoria, tras la temprana lesión de Alfon en el minuto 12, el técnico apostó por darle el partido casi entero. Jugó 85 minutos de verdadero compromiso, se hartó de correr en la banda izquierda y además se confirmó con el gol del triunfo (1-2), gracias a un toque de calidad excelsa a pase de José Ángel Carmona.

En Vallecas fue él quien habilitó al visueño con un excelente pase al espacio para el gol de Akor Adams. El primer tanto en el que participó fue en su debut, como suplente frente al Elche: el sutil taconazo a Peque para el 2-2. Contra el Villarreal también salió como suplente e intentó mover el árbol. Casi lo logra con el balón a Akor Adams en el minuto 93 que éste desperdició con un estéril taconazo.

Pero Almeyda valora más incluso su liderazgo fuera del campo. “Lo veía cómo lo rodeaban los jóvenes y él contaba sus historias. Es fútbol. No está todo el día con el teléfono. Habla de fútbol. De sus acciones, de jugadores. Yo agradezco que haya venido”, dijo tras el triunfo en Vallecas.

“Alexis es uno de los más bajitos y gana pelotas por arriba. Alexis no es hoy el más rápido y te gana en corto en velocidad. Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones... Gracias por esa inteligencia”, añadió en su encendido panegírico del chileno el técnico argentino. Contra el Rayo no jugó su mejor partido. Pero aun así tuvo un 75% de precisión en los pases (21 de 28), ganó cinco duelos de siete, uno aéreo, recibió dos faltas, y realizó dos tackles y un despeje. Hizo trabajo sordo antes de su aparición en el 0-1.

Un gol, una asistencia, un gran pase en una acción de gol... Y dinamización del juego ofensivo. En Vallecas disputó 93 minutos. En Mendizorroza fueron 85. Hacía un año desde que no jugaba un partido completo. Pero Alexis ha vuelto.