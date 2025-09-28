El valor de Alexis y Azpilicueta en un Sevilla grupal según Almeyda

Hizo un aparte durante su rueda de prensa en el estadio de Vallecas tras el sufrido triunfo sobre el Rayo Matías Almeyda para Alexis Sánchez, en el que también involucró a Azpilicueta. El técnico argentino volvió a exaltar su concepción grupal del fútbol y de la gestión de la plantilla. Pero sí quiso individualizar en el caso del chileno. Algo que hizo extensible a Azpilicueta.

El atacante chileno volvió a completar prácticamente un partido tras su salida por le lesionado Alfon en Mendizorroza. Jugó 93 minutos y volvió a influir con su excelente pase al espacio a Carmona en la jugada del 0-1. Pero Almeyda destacó otros valores.

"Alexis da alegría y está contagiando su energía positiva", dijo en la sala de prensa de Vallecas. "Ayer lo veía cómo lo rodeaban los jóvenes y él contaba sus historias. Es fútbol. No está todo el día con el teléfono. Habla de fútbol. De sus acciones, de jugadores. Yo agradezco que haya venido. Lo mismo que César (Azpilicueta). Son esa clase de jugadores que aman lo que hacen. Podrían estar en otra parte tranquilamente pero esta gente se la vino a jugar con nosotros también en una situación que no es de lo más fácil. Pero le están metiendo un amor que ojalá que puedan transmitirlo a muchos jóvenes de cómo se vive el fútbol".

Los buenos números de Alexis

También destacó las estadísticas de juego de Alexis. "Aparte, fíjense que Alexis es uno de los más bajitos y gana pelotas por arriba. Alexis no es hoy el más rápido y te gana en corto en velocidad. Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones... Gracias por esa inteligencia", aseguró.

En ambos casos, elogió el nivel de los dos futbolistas de 36 años. "Se nota en ellos que han jugado a un nivel muy alto y lo están marcando. No están como a los 30 años ni como a los 22 pero mentalmente están mucho mejor. Y esto es un juego para vivos. Un juego que hay que leer y resolver situaciones. Y ellos tiene la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos, que es la mejor manera para mejorar. Alexis cayó muy bien", continuó.