Almeyda: "Vamos juntos hasta el final"

Matías Almeyda estaba más que satisfecho por el triunfo del Sevilla pese a que no fue el mejor partido a domicilio ni mucho menos. Pero la efectividad en las dos áreas fue extrema. Contundente la zaga y muy bien el portero bastó una contra perfectamente hilada y rematada por Akor Adams para lograr el tercer triunfo a domicilio.

"Muy contento por el triunfo. Siempre valoro la entrega del equipo y con un rival muy difícil en un terreno de juego que se complica y no es tan fácil", comenzó ante los medios del Sevilla el argentino.

La mejoría relativa tras el descanso

"Creo que nos movíamos no de la mejor manera a como debíamos y a quién debíamos presionar y salíamos a destiempo. Y cuando sales a destiempo con jugadores que tienen una buena técnica y con una estructura bien marcada encontraban la superioridad por afuera. Nos llegaron con algunos centros, con muchos centros. Pero en líneas generales interpretaron bien. En el segundo tiempo adelantamos más las líneas hasta poder conseguir esa última acción", explicó sobre su visión del partido.

"El resultado siempre va a llegar siempre y cuando los grupos estén formados con unión, con ganas e identificándose con la camiseta que defienden. Después son ellos los que actúan y vamos a insistir por ese camino que es el único que conozco. Me faltarán otras cosas, pero en este camino vamos marchando", continuó el argentino.

Sobre el próximo partido y la visita del Barcelona dijo: "El pensamiento es el mismo. Luego hay realidades que afrontar. Pero hay que vivir el presente y el triunfo se disfruta porque el otro día jugamos un partido afuera y lo ganamos y nos duró la alegría un día. Ahora nos tenemos que permitir el disfrutar este momento y que nuestra gente lo disfrute. Y ya trabajar en la semana con el partido que viene".

La gratitud hacia la afición desplazada

También habló de la presencia nutrida y sonora de aficionados del Sevilla pese a los muchos problemas para adquirir entradas. No se vendían como cupo conjunto para visitantes y tampoco por internet. Los sevillistas hicieron colas en las taquillas el sábado y el mismo domingo para estar con el equipo: "Nada los para. Para nosotros el apoyo de nuestro público es fundamental y es muy lindo entrar en la cancha y ver a tu propia gente. Valoro el sacrificio porque fui hincha. Y vamos juntos en este camino. Hasta el final".

"Estuvimos más atentos en zona defensiva que en otras ocasiones. Pero luego perdíamos la pelota rápido. Los tres puntos son especialmente importantes por la calidad del rival y por la búsqueda en la que andamos nosotros", analizó luego en la sala de prensa de Vallecas.

Las críticas por los cambios con el Villarreal

"Cuando la crítica es constructivo es porque hay un análisis futbolístico", dijo sobre lo ocurrido ante el Villarreal. "Pero yo sé por qué hice esos cambios. Había jugadores tocados y habíamos tenido dos días de descanso. No hubo un capricho. Yo hablo de que creo en el grupo. Y si no paso de las palabras a los hechos soy un mentiroso. Si no sale me dirían que hice cambios y no se notaron. Hace catorce años que soy entrenador. Y dentro de mi trabajo hay errores y cuando los hay los primeros que lo saben son los jugadores. Pero no me detengo a ver quién entra y a ver quién sale".

Sobre esa concepción grupal insistió: "Este Sevilla tiene que salir en grupo. No va a salir por un jugador. Y trato de poner a los que más frescos están. Me gustó más el juego del equipo en la anterior jornada (Villarreal 1-2). Esta semana era diferente. Y volvió a jugar el 85% del equipo que ganó fuera en la anterior jornada. Dicen que no hay que tocar cuando se gana. Lo respeto".

"El Rayo tiene un técnico espectacular. Espectacular. Nos rompimos la cabeza para ganar este partido y el rival hizo muchas cosas buenísimas y lo respeto y le deseo lo mejor", dijo sobre Íñigo Pérez y su Rayo Vallecano.

La energía de Alexis y Azpilicueta

Tuvo un aparte Almeyda para Alexis Sánchez en el que también involucró a Azpilicueta: "Alexis da alegría y está contagiando su energía positiva. Ayer lo veía cómo lo rodeaban los jóvenes y él contaba sus historias. Es fútbol. No está todo el día con el teléfono. Habla de fútbol. De sus acciones, de jugadores. Yo agradezco que haya venido. Lo mismo que César (Azpilicueta). Son esa clase de jugadores que aman lo que hacen. Podrían estar en otra parte tranquilalemente pero esta gente se la vino a jugar con nosotros también en una situación que no es de lo más fácil. Pero le están metiendo un amor que ojalá que puedan transmitirlo a muchos jóvenes de cómo se vive el fútbol".

"Aparte, fíjense que Alexis es uno de los más bajitos y gana pelotas por arriba. Alexis no es hoy el más rápido y te gana en corto en velocidad. Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones... Gracias por esa inteligencia. Se nota en ellos que han jugado a un nivel muy alto y lo están marcando. No están como a los 30 años ni como a los 22 pero mentalmente están mucho mejor. Y esto es un juego para vivos. Un juego que hay que leer y resolver situaciones. Y ellos tiene la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos, que es la mejor manera para mejorar. Alexis cayó muy bien", continuó.