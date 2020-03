Monchi aplazó el pasado verano una decisión que ya no tiene espera. El director deportivo, teniendo en cuenta también la opinión de Lopetegui, decidió no acometer la incorporación de un lateral derecho cuando el gasto en fichajes ya había sido bastante considerable y optó por la decisión de confiar toda la temporada en Jesús Navas con el respaldo del joven Pozo aún a sabiendas de que ninguno de los dos son laterales específicos, si bien es cierto que el palaciego había dado muestras de adaptarse a la demarcación en determinadas acciones del juego, aunque no en todas.

Al final, Pozo se fue cedido al Mallorca y con el palaciego acabó alternando minutos Jules Koundé, un central pagado a golpe de talonario que desvestía a un santo para vestir a otro con la carencia de centrales con que se encontró al final el cuerpo técnico.

Hoy, con la capacidad de análisis que da tener la competición parada, el gestor isleño sabe que ya es ineludible una apuesta clara en el lateral derecho para la próxima temporada, en la que Jesús Navas tendrá 35 años (los cumple en noviembre) y habrá que ver si el futuro de Pozo pasa por seguir en el Sevilla, aunque si lo hace no repetirá el experimento en el lateral.

Pero es que en la izquierda Monchi también tendrá que acometer una renovación profunda, toda vez que Reguilón debe volver al Real Madrid, como es su ilusión, según dijo a este diario el lunes, y todos coinciden en que Escudero ya ha cumplido un ciclo. El vallisoletano además, por detrás del madrileño en los planes de Lopetegui, ya planteó la posibilidad de salir en el pasado mercado de enero, con ofertas de Primera, como Valladolid y Getafe, el equipo de su tierra y en el que se asentó en Primera. Escudero, con contrato hasta 2021, cumplirá 31 años el 2 de septiembre y el deseo de Monchi es rebajar la media de edad en los dos flancos, por lo que peina el mercado sin descartar la posibilidad de negociar con el Real Madrid para la continuidad de Reguilón bajo alguna fórmula, ya sea ampliando la cesión o mediante un traspaso que no será barato, ni mucho menos.

De momento, ya han surgido varios nombres para ambas bandas, aunque no muchos. Uno de ellos es el franco-guineano Bouna Sarr (28 años), lateral diestro del Olympique de Marsella, o el zurdo Marc Cucurella (21), aunque está jugando más como extremo que como lateral, donde sí empezó en el Barcelona.