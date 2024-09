García Pascual, de la universidad en Estados Unidos a MVP en Primera Federación

Álvaro Miguel García Pascual (Benalmádena, 2002) ha sido la gran sorpresa del fin de semana con el Sevilla Atlético y de la Primera Federación. El delantero malagueño, recién llegado este verano a la carretera de Utrera, ha recibido el MVP de esta tercera jornada en la categoría de bronce, entre los que militan 40 equipos entre los dos grupos. El atacante aprovechó el pasado domingo la ausencia de Leandro Antonetti -el ‘9’ a priori titular de esta temporada- por sus compromisos internacionales para anotar un doblete con el Sevilla Atlético ante el Atlético Sanluqueño en su primera titularidad con el filial nervionense. Pero… ¿Quién es García Pascual?

De Estados Unidos a la carretera de Utrera

Ante las numerosas salidas este verano entre el Sevilla Atlético y el Sevilla ‘C’, la dirección deportiva buscó refuerzos para los dos filiales de cara a este nuevo curso. El primero en llegar fue García Pascual. Un jugador desconocido y que llegaba procedente de un lugar tan inusual, para el fútbol de élite, como las ligas universitarias de Estados Unidos. Un salto importante respecto a la Primera Federación donde ha competido este pasado fin de semana. Tanto es así, que en principio llegaba para reforzar al ‘C’, pero con dinámica del primer equipo, ya que en la secretaría técnica encabezada por Agustín López y Marcos Gallego eran conocedores del potencial del jugador.

El pasado junio llegó procedente de Marshall University, donde militó el último año de los tres que ha estado compaginando estudios y fútbol en Estados Unidos. Allí anotó 8 goles en 14 encuentros antes de dejar las tierras norteamericanas. No obstante, García Pascual, pese a no haber estado nunca en un club potente en Andalucía, sí que ha competido en cantera en la máxima categoría juvenil, concretamente en División de Honor con el Vázquez Cultural antes de su aventura al otro lado del charco. Ya entonces, Agustín López ya seguía de cerca al jugador para tratar de incorporarlo al Sevilla en el año 2021. Tuvo que ser tres temporadas más tarde cuando, siendo conocedor de su regreso a España, cerró su incorporación con el Sevilla.

Un tipo de '9' necesario para Galván

No obstante, no se esperaba esta explosión tan precoz en el Sevilla Atlético por parte García Pascual. Nacido en el año 2002, es decir, de 22 años, vive su último año como jugador sub 23. Y, aún así, ha firmado por dos temporadas con el Sevilla, hasta 2026. Durante la pretemporada estuvo a las órdenes de Jesús Galván para comenzara entrar en la dinámica del Sevilla Atlético, y con el tiempo y el trabajo, ha sido capaz de convencer al técnico sevillano de ganarse un hueco. Su respuesta: un doblete ante el Atlético Sanluqueño.

García Pascual celebra un gol con la Marshall University. / @alvarogpascual

García Pascual se ha convertido en un complemento perfecto para la delantera del filial del Sevilla con un perfil, cada vez, más raro. De ‘9’ referencial de área con su 1’91 de estatura. Completa así el ataque del filial junto a un Leandro Antonetti, que viene como gran apuesta de Víctor Orta y que ha estado ausente por jugar con la absoluta de Puerto Rico, e Ibra Sow, aún juvenil de segundo año y gran apuesta de la cantera del Sevilla. Los tres serán los encargados de hacer los goles en un filial que busca la salvación sin apuros.