García Pimienta, sobre Akor Adams: "Me parece un buen jugador"

Xavi García Pimienta protagonizó una rueda de prensa muy distentida en la que hizo un repaso de varios asuntos. Entre éstos la forma en la que ganó el Sevilla en Montilivi, que el técnico calificó como "el camino que queremos". Y también habló de los movimientos del mercado y con la cautela de que aún o es oficial dijo que Akor Adams "es un buen jugador".

Comenzó el barcelonés valorando lo logrado en Gerona. "Los jugadores reforzaron más que los tres puntos el cómo se ganaron los tres puntos. El Girona tuvo más el balón, un 60%. Y tuvimos la sensación de que tuvimos siempre el partido controlado y donde nosotros queríamos. Puedes marcar un penalti y no lo marcas; tienes ocasiones muy claras y el rival tiene una pero te marca de estrategia y te puedes venir abajo, y dices, ostras... estás haciendo las cosas muy bien y vas por detrás en el marcador. Y en la segunda parte el equipo siguió con la misma filosofía, con las mismas ganas e incluso teniendo menos el balón pero con el partido controlado. Y esa ambición nos llevó a remontar el partido y ganar tres puntos muy importantes ante un rival de Champions".

"El cómo se hizo es lo que nos tiene más contentos", continuó en su primera y larga respuesta. "Ese partido nos tiene que marcar el camino. Queremos ese camino. Queremos jugar de esa manera. Si hacemos eso puede pasar que falles un penalti o incluso que no ganes el partido pero estarás siempre mucho más cerca de poder ganar. Y esa es la sensación que tuvimos todos en Girona, encima fuera de casa".

La mirada al Espanyol también tuvo su sitio lógicamente: "Ahora viene un rival durísimo, que está luchando por no bajar de categoría. Y nosotros tenemos un reto muy bonito que es conseguir dos victorias consecutivas después de mucho tiempo y eso es lo que nos tiene que hacer fuertes: el camino está marcado y ahora tenemos que mantenerlo".

García Pimienta espera repetir un perfil de partido como el de Montilivi pero en Nervión... "Jugamos en casa delante nuestra afición, que también tiene se merece vivir un partido como se vivió el otro día en Montilivi. Y con eso vamos, con la mentalidad positiva de hacer otro gran partido para conseguir tres puntos y poco a poco ir consiguiendo lo que queremos".

Cómo jugarle al Espanyol

Fue preguntado García Pimienta por el equipo de su homólogo Manolo González. "El hecho de que esté en descenso no va a determinar la forma de jugar. Ahora está jugando de una determinada que les está yendo bastante bien. No sé si la van a cambiar o no. Tiene una situación complicada. Ganan un partido y el resto de equipos de la parte baja también acaban consiguiendo la victoria... A mí me encantaría que el partido sucediese como en Girona, un poco como lo que queremos. Para eso tenemos que llevar la iniciativa y saber sufrir cuando no tengamos el balón, saber maniatar a sus jugadores de más talento, saber defender el balón parado, que lo tienen muy bien... Pero todo pasa por ser protagonistas. Saber tener el balón, saber presionar en los momentos justos y que el Espanyol no se sienta cómodo. La conexión entre el equipo y la afición hará que sea un partido duro para el Espanyol".

Akor Adams por Iheanacho

Lógicamente la inminencia del desembarco de Akor Adams y la situación en que queda Iheanacho tuvo también sitio en su comparecencia. "Me parece un buen jugador", dijo del joven delantero del Montpellier. Sé que hay negociaciones pero no te sé decir. No he hablado con él y las cosas hasta que no estén hechas no hay que darlas por confirmadas".

Al hilo de Iheanacho se le anunció a García Pimienta que Finide ha afirmado que el Sevilla le ha faltado el respeto a Iheanacho. "¿Es verdad eso? ¿Ha dicho eso Finidi? No tenía ni idea de esas palabras. Te puedo asegurar que no hemos faltado el respeto en ningún momento. Kelechi ha sido un jugador más como otro cualquiera. Quizás ha jugado menos de lo que él esperaba, eso lo puedo entender, que es un jugador internacional y consolidado. Pero yo he considerado qué jugador estaba mejor en cada momento y ha jugado más Isaac que él. Pero... faltarle el respeto... Estoy encantado con el chico, ha tenido un comportamiento ejemplar. Ahora está entrenando y seguramente vendrá convocado para mañana. Entiendo que quiera jugar más y es posible que pueda encontrar un equipo. Pero también hay otros jugadores importantes en la plantilla que han tenido pocos minutos. Él decidirá si acepta alguna de las ofertas o se queda aquí, donde no tendrá ningún problema".

El doble pivote Sow-Lokonga

Otra pregunta fue sobre el doble pivote que formaron en Gerona Sow y Lokonga y que el suizo agradeció como su mejor posición. "Me lo había dicho a mí también. Ha habido más partidos que sucedió eso. El otro día se magnifica todo porque nos sale todo bien, porque es sólido, porque tenemos el balón cuando debemos tenerlos, porque generamos ocasiones de gol... Yo tuve una conversación con él y las necesidades del equipo que Djibril u otro jugador tengan que jugar en una posición diferente. Hace dos semanas ante el Valencia Saúl tuvo que jugar en una posición que no es la suya (extremo izquierdo). Cuando cada jugador esté en su posición ideal es más probable que rinda mejor, como ha sucedido con Djibril. Estoy encantado con él y valoro que cada uno esté en su posición ideal".

Un once muy claro sin Isaac

Si no media ningún incidente físico ya definido el once titular García Pimienta: "Si fuese el partido ahora mismo tengo clara la alineación. Y también tengo en mente cómo queremos empezar y cómo terminar el partido. Después acaba sucediendo otra cosa a la que tú tienes en la cabeza y eso te lleva a otras decisiones. No tenemos a Isaac y no vamos a poner ninguna excusa. El jugador que salga en esa posición estará preparado y capacitado para hacerlo bien".

Ejuke no formará parte de ese once a tenor de lo que dijo: "No está para 90 minutos. El otro día estuvo muy bien aunque se le notó la falta de ritmo. Tenemos que ser progresivos con él y saber que cuando juegue se va a equivocar hasta coger la forma. Esta semana ha sido muy buena y va recuperando su mejor versión, que esperemos que sea más pronto que tarde".

Repaso a varios nombres propios

Antonetti irá convocado. García Pimienta anunció que Antonetti "va a ir convocado". "Tiene la desgracia de que ocupa plaza de extracomunitario. Hasta hace poco estaba ocupada esa plaza por Montiel y por eso vino Mateo o García Pascual, jugadores del filial que también lo han hecho muy bien. Con la baja de Montiel se libera una plaza y Antonetti ha estado entrenando toda la semana y va a venir convocado. Y si tiene que jugar lo hará. Está haciendo muy buena temporada igual que el año pasado en el Lugo. Lo tenemos en cuenta".

Muy contento con Marcao. "Estoy muy contento con Marcao -dijo el técnico sobre su situación y la posibilidad de que salga-. Ha dejado atrás y toco madera el tema de las lesiones. Tuvo una pequeña lesión en pretemporada pero el resto ha estado siempre disponible. Cuando ha jugado ha rendido. Pero tenemos jugadores con mucho nivel y tengo que elegir la mejor opción. Yo tengo confianza plena en Marcao porque es buen jugador. Me encantaría que se quedase con nosotros hasta el final de temporada. Ya conoce nuestra manera de jugar y tiene un rol y si tiene que jugar lo va a hacer muy bien. Encima es uno de los capitanes".

Un lateral izquierdo por Valentín Barco. "Sigue teniendo unas molestias en el isquio. No ha entrenado con el grupo esta semana. Sí es verdad que está buscando una salida. Lo que pasa es que estas cosas no se saben cuándo van a llegar. Lo normal sería que Valentín saliese y para mí sería bastante importante que viniera un lateral izquierdo porque la plantilla lo necesita.