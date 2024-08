García Pimienta: "Badé quiere quedarse en el Sevilla y estoy muy contento con Marcao"

En una doble respuesta, Xavi García Pimienta pareció zanjar el debate sobre la necesidad de que el Sevilla refuerce el eje de la defensa. De momento, y a no ser que la Premier League llame con fuerza para llevarse a Badé, después de que rechazase ir a la Bundesliga tras la tentativa del Stuttgart, el subcampeón olímpico se queda. Y también cuenta el técnico con Marcao... "Badé quiere quedarse en el Sevilla y estoy muy contento con Marcao", dijo.

Sobre el central brasileño se explayó de forma particular: "Marcao es un central zurdo, con salida del balón, agresivo, que tuvo el problema de esta lesión por la que perdió el ritmo del equipo en dos o tres semanas. Pero es un central de la plantilla con el que cuento perfectamente. El otro día si lo hubiésemos necesitado podría haber ayudado al equipo, no 90 minutos. Y mañana si no ocurre nada antes del partido está disponible y si nos tiene que ayudar nos podrá ayudar".

"Si no salen jugadores no pueden entrar otros. Tengo cinco centrales y estoy contento con los centrales que tengo", añadió al respecto tranquilizando a la prensa en ese sentido. "La plantilla está quedando más o menos como nosotros queríamos, teniendo el momento actual del Sevilla. El club está trabajando mucho para que suceda todo esto. Alguna cosita puede cambiar. Pero el equipo ha cambiado para bien y se acerca a lo que queremos", añadió.

Satisfacción con el centro del campo

Ante la pregunta si echa en falta en la plantilla un mediocampista de corte creativo, el técnico sevillista dijo estar satisfecho con lo que tiene: "Bueno. Saúl ya se incorpora a la competición, estoy muy contento por todo lo que nos aporta, su liderazgo, la experiencia, encima es zurdo, que también se agradece en el centro del campo. Con la incorporación de Lokonga, que dentro de la creación puede aportar cosas, con el centro del campo estoy bastante contento. Yo sabía que Juanlu en categorías inferiores había jugado en esa posición y hablándolo con el chico me dijo que se veía capacitado. Nos da esa polivalencia de poder jugar por dentro y también como lateral. Encima tiene gol. Contento también con los chicos del filial, que en el caso del centro del campo también pueden ayudarnos".

Sin mencionar a Valentín Barco

García Pimienta fue preguntado expresamente por el relevo de Acuña, Valentín Barco, cuyo fichaje aún no es oficial. "Es un futbolista que tiene contrato con otro equipo", se limitó a decir. "José María y Víctor (presidente y director deportivo) están haciendo un gran trabajo y al cierre del mercado estoy seguro de que tendremos la mejor plantilla posible", zanjó.

Sí reconoció que contaba con la posible salida de Acuña. "El presidente y el director deportivo ya me trasladaron cuando hablamos al principio que había posibilidades de que saliera Acuña. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el tiempo que lo hemos tenido. Incluso hemos tenido cierto feeling con él; le deseo lo mejor y sé que la secretaría técnica está trabajando para sustituirlo cuanto antes", afirmó.

Los errores de Las Palmas

García Pimienta reconoció que en Las Palmas "hubo errores que hemos revisado para corregirlos". "Si marcas dos goles, y más fuera de casa, me gustaría que nos diese para ganar. Tenemos que ser más sólidos en defensa, no solo en la primera línea, sino todo el grupo. Recuerdo el primer gol de Las Palmas, dejamos centrar muy fácil. En el segundo gol fallamos en la presión en la media. Lo hemos trabajado, lo estamos corrigiendo, estamos en el proceso. Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchísimo, si algo nos hará ganar partidos será ser sólidos en defensa".

"Teniendo en cuenta que llevamos poco tiempo, el equipo se va acercando a lo que queremos, tenemos que mejorar mucho, pero me gustaría que el equipo siempre fuese reconocible. Mañana debutamos en el Sánchez-Pizjuán, ante nuestra afición. Tenemos que regalarle a nuestra gente, por todos los medios, un Sevilla reconocible, agresivo, que se acerque al que queremos", añadió del debut en casa.

El potencial del Villarreal

Llega un Villarreal cuajado, aunque también con posibles cambios. "Queremos ser agresivos teniendo en cuenta el tremendo potencial del Villarreal. Está como todos aún anunciando incorporaciones, seguro que todos sufriremos algún cambio, es un equipo histórico, no voy a descubrir nada ahora, ni a su entrenador, Marcelino, que lleva muchos años entrenando y siempre saca rendimiento. Tiene jugadores con muchísimo nivel, te pueden hacer mucho daño en cualquier momento. Es un equipo reconocible, tendremos que estar concentrados como nunca para que no nos hagan daño".

Ejuke y Jesús Navas

Cuestionado por la razón que privó a Ejuke de debutar en Las Palmas, aseguró: "Ejuke está muy bien, estaba preparado para jugar. El otro día teníamos la duda de si salía de inicio o no. Sabíamos que nos podía cambiar el partido, pero los últimos 15 minutos fueron quizá los mejores de nuestra parte. Con el juego pudimos someter a Las Palmas y creamos tres ocasiones claras, y consideré que no era oportuno el cambio porque el equipo estaba bien. Pero el chico está preparado y mañana si es necesario ayudará al equipo".

Y también mencionó a Jesús Navas, admitió que no ha hablado de forma específica con él para preguntarle si se ve titular, aunque él cree que está en perfecto estado para serlo: "Si lo necesita el equipo.... está entrenando perfectamente para jugar incluso de inicio y los 20 minutos que dio el otro día fueron muy buenos".