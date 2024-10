García Pimienta, contundente con el objetivo del Sevilla: “No tengo claro que el equipo esté para jugar en Europa”

Diez puntos de los últimos quince posibles. Ese es el bagaje del Sevilla en las últimas semanas que le han permitido auparse a la parte noble de la tabla en LaLiga. Después de un tibio comienzo de temporada, donde se puso en duda el nuevo proyecto rojiblanco, el equipo dirigido por Xavi García Pimienta ha empezado a cosechar buenos resultados hasta el punto de acercarse a las plazas que dan acceso a Europa. Un objetivo del que han hablado ya abiertamente jugadores como Isaac, Juanlu, Badé o Gudelj, este último tras la victoria ante el Espanyol. No obstante, el entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, ha bajado el balón al suelo con las aspiraciones del conjunto hispalense. De momento, no quiere saber nada de objetivos, pero asegura no renunciar a no ganar ningún partido.

El objetivo del Sevilla en la temporada 2024-25

El técnico catalán, tras el entrenamiento de esta mañana, ha hablado en la tertulia de La Jugada de Canal Sur Radio. Pimienta ha hablado sobre las aspiraciones del Sevilla y ha puesto en duda de si ve a su plantilla capacitada para llegar a Europa: “Creo que ahora mismo pensar que vamos a ser un equipo que va a jugar competición europea… no lo tengo claro. Es que yo creo que estamos en un momento diferente, ni mejor ni peor. Una plantilla nueva, creo que, con potencial y estamos construyendo algo que tiene mucho margen de mejora. Tenemos que seguir creciendo. Nos quedan muchos meses por delante para seguir creciendo”, contestó el técnico catalán.

Por otro lado, Xavi García Pimienta dejó claro que el Sevilla se trata de un club ganador. Y, en vísperas del inicio de una competición ilusionante como es la Copa del Rey, aseguró que irán a ganar cada encuentro: “El Sevilla es un club ganador y tenemos que llegar a Las Rozas pasado mañana y ganar el partido. Después también, pero si te toca entre medio, un equipo que es mejor que tú, que puede suceder, lo vamos a pelear igual”, explicó el técnico catalán.

La idea de juego de Pimienta y las lesiones de Nyland, Badé, Nianzou y Sambi Lokonga

Otro de los grandes temas que trató Pimienta fue su estilo de juego. Habló abiertamente sobre el estilo del Sevilla y su modelo de juego con el Sevilla que difiere de lo realizado en Las Palmas y en Barcelona: “Yo lo que quiero es ganar. Y a mí me da exactamente igual cómo. Si tú antes del partido me dices que juegan estos jugadores y jugamos de esta manera y ganamos el partido, yo te lo compro. Pero nadie es capaz de darte la receta mágica, pues yo tengo que intentar hacer lo que considero que es mejor para cada partido. Estamos en un club diferente a Las Palmas. Las exigencias del club son diferentes, por lo tanto el que se tiene que adaptar realmente soy yo. Veo materia prima de jugadores que son capaces de hacer según qué cosas que quizás en otro momento. Yo me he adaptado, al igual que creo que también los jugadores se están adaptando un poco a nuestra idea. Se ve en los entrenamientos y se ve en los partidos, y es un poco ese mix entre tanto plantilla como cuerpo técnico”, comentó el entrenador del Sevilla.

Además, también habló sobre la situación de los lesiones, donde descartó a Sambi Lokonga para el encuentro de Copa del Rey: “Nyland es el ligamento lateral interno. No es una lesión grave, pero sí que lo va a tener apartado cuatro o cinco semanas en función también del dolor que pueda tener él. Badé y Nianzou, que son dos jugadores también que acabaron con molestias, hablamos de pequeñas lesiones, pero que le cortan el ritmo. Estamos hablando quizás de una o dos semanas. Sambi Lokonga simplemente tiene una pequeña sobrecarga. El miércoles tengo previsto que no participe y preferimos cuidarlo para que llegue en plenas condiciones al partido del fin de semana", aseguró el técnico catalán.