García Pimienta: "Parece que vas a ganar fácil, pero es complicado"

Xavier García Pimienta salía satisfecho con el resultado y con la respuesta de su equipo en un campo difícil como el de Las Rozas por las dimensiones, por la superficie y por la ilusión del rival, que dio guerra en la primera parte.

El técnico ya piensa en LaLiga y el duelo ante la Real Sociedad del próximo domingo, aunque le da mucha importancia al descanso y por eso decidió hacer noche en Madrid.

"Sabíamos lo difícil que era. En estos partidos se iguala todo, un campo pequeño, con hierba artificial al que no estamos adaptados... Hemos tenido la fortuna del gol en propia puerta porque en la primera parte nos ha costado. En la segunda parte sí hemos sido superiores y nos vamos contentos porque hemos sido intensos, sin la actitud la categoría no era suficiente para sacarlo adelante", decía el catalán, que insistía: "Juegas con un Tercera RFEF y parece que vas a ganar fácil, pero es muy complicado. Hemos sido solidarios, agresivos sin balón, pero lo importante era ganar, competir y mantener la portería a cero".

El técnico se refería también a Iheanacho. "Lleva tiempo sin jugar. Yo he sido jugador y sé lo complicado que es. El rival de Tercera sale con todas sus fuerzas, está más adaptado al campo y es difícil. En la primera parte ha participado poco, en la segunda le ha ido mejor, ha metido dos goles y le van a venir bien. Tiene que seguir mejorando".

Sobre Peque no cree que sea grave. "Tendrá un esguince pequeñito, no entrenará mañana pero al día siguiente no dene tener ningun problema", dijo recordando los planes. "Queríamos descansar bien, vamos al hotel, cenaremos y dormiremos para mañana tener un entrenamiento exigente. Es un -3 (tres sesiones para el partido) y es muy importante para nosotros".