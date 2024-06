García Pimienta y su método de fútbol: "No es innegociable"

García Pimienta ya es el nuevo entrenador del Sevilla. El técnico barcelonés ha firmado por dos temporadas, siendo la segunda opcional teniendo en cuenta distintas variables y cláusulas -contrato similar al de Quique Sánchez Flores-. Entre mucho runrún entre los aficionados nervionenses, ha terminado siendo el elegido, algo que es así desde que hace más de un mes se convirtiera en el candidato principal a recoger el testigo en el banquillo hispalense.

El principal motivo de crítica entre el sevillismo es su estilo de fútbol. García Pimienta es un entrenador 'made in Barça'. Es decir, se ha criado, como jugador y técnico, con el modelo de La Masía, algo que lleva, siempre, por bandera. Aunque es cierto que en un artículo para Coaches' Voice el técnico barcelonés aseguró que "pase lo que pase, sí tengo claro una cosa: cómo quiero conseguir mis objetivos. Y eso está influido por mi paso por el Barcelona", en una entrevista en COPE matizó sus palabras.

García Pimienta, al ser cuestionado sobre si el método en el fútbol es innegociable, acalló las dudas con una negativa: "No. Esto es muy sencillo. Tú vienes a Las Palmas con una idea de intentar jugar, pero si ellos -los jugadores- no te lo compran... Por mucho que fuese el método ideal, si no soy capaz de transmitirlo o ellos no son capaces de entenderlo, o no lo ven, hay que cambiar. Hay que cambiar porque los importantes en el fútbol son los futbolistas".

En definitiva, el técnico barcelonés reconoce que tiene una predilección por esa idea de fútbol, pero tampoco se cierra a otros métodos. Lo principal, sin duda, es saber adaptarse a su plantilla, algo que, en estos momentos, se vuelve un auténtico misterio, ya que el mercado veraniego del Sevilla busca darle un vuelco completo al equipo.

Firmar el contrato para comenzar a trabajar

García Pimienta tiene mucho trabajo por delante. El técnico barcelonés se ha amoldado a la capacidad actual del Sevilla y su idea respecto al banquillo, ya que ha firmado dos temporadas, siendo la segunda opcional y existiendo una serie de cláusulas de salida. Es decir, la entidad hispalense continúa con su plan de no dar contratos largos a entrenadores, algo que se decidió después de la marcha de Jorge Sampaoli y el impacto económico de la misma.

El, ya, nuevo entrenador del Sevilla aterrizará en la capital andaluza durante el lunes. Los pasos a seguir son los siguientes: sellar su firma en el contrato, visitar las oficinas del estadio y trabajar. Su presentación será, si todo sigue su curso, el próximo miércoles porque su obsesión pasa por comenzar lo antes posible a conocer todo.

Es consciente de la situación del club nervionense y eso gusta en Sevilla. También sabe la exigencia que tiene a su alrededor y la dificultad de este reto, seguramente el más complicado de su carrera como entrenador hasta ahora. Un paso importante para él... y para su nueva entidad.