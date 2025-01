García Pimienta, antes de recibir al Valencia: "Tenemos que demostrar que lo que pasó en Almería fue un accidente"

Sevilla/En una nueva jornada de ajetreo en la administración del Sevilla FC, con la celebración de la Junta General de Accionistas, no hay que olvidar que este sábado, a partir de las 21:00, el conjunto hispalense juega un partido cuya importancia es absoluta. Recibe al Valencia, un equipo, similar si hablamos del ruido que produce la gestión de sus mandatarios, que se encuentra en la décimonovena posición y que podría saltar al césped del Sánchez-Pizjuán como colista si el Valladolid puntúa en casa ante el Betis.

Para analizar el encuentro ante los valencianos, Xavier García Pimienta habló este viernes para los medios en la rueda de prensa previa al choque, días después de una eliminación copera ante la UD Almería que dejó tocado al grupo y al técnico barcelonés. "Venimos de un palo duro, que nos ha hecho daño. Mañana tenemos que hacer un grandísimo partido, estar cerca de la victoria para que nuestra gente se sienta orgullosa", declaró Pimienta.

Su próximo y renovado rival, dirigido por Carlos Corberán tras la destitución de Rubén Baraja, motiva al barcelonés, aunque reconoce que ese aire fresco hará que lo que dice la tabla no corresponda a lo que pueda suceder. "Después del partido de Almería, tenemos muchas ganas de volver a competir contra un Valencia diferente. Al final cuando hay un cambio de entrenador pasan cosas nuevas, energías diferentes para los jugadores. El día del Madrid pueden ganar el partido y contra el Eldense hacen un partido muy bueno a nivel ofensivo y defensivo", señaló.

Preguntado varias veces por lo sucedido en la Copa del Rey, recalcó que "tenemos que demostrar que lo que pasó en Almería fue un accidente. Estas cosas que pasan en el fútbol... que muchas veces son inexplicables". Quiere pasar página, pero sin olvidar que esa derrota cruel sirva de aprendizaje en una temporada en la que no mira la tabla, porque "estás igual de cerca de arriba que abajo".

"Todo el mundo tenemos que ponernos las pilas para que eso no pueda suceder de nuevo", continuó acerca del golpe en Copa del Rey, que espera solucionar a través de "ser agresivos, tener el balón, pero especialmente ser sólidos defensivamente, que llegen muy poco a nuestra portería, porque sino si que vamos a tener muchos problemas para ganar en los partidos".

Rubén Vargas podría contar con minutos

Para el partido ante el Valencia, García Pimenta tendrá a su entera disposición a Rubén Vargas. El extremo suizo, primer refuerzo invernal para los de Nervión, llegó ayer a la ciudad, y este viernes ha sumado su primera sesión de entrenamiento con los suyos. Arropado siempre por su compatriota Djibril Sow, Vargas pudo conocer a su nuevo entrenador. Una contratación que avaló desde el primer momento el técnico. "Es un perfil de jugadores que queríamos, que yo quería", remarcó Pimienta, que segundos después agradeció a la toda la secretaría técnica "el esfuero por traerlo lo antes posible tras la baja de Lucas Ocampos en septiembre y la de Jesús (Navas) que ya sabíamos". Sobre el jugador en cuestión afirmó que "ya sabíamos que está bien de forma porque ha estado compitiendo en el Augbursgo al máximo nivel", y que "si lo tuvieramos que necesitar estaría para jugar unos minutos mañana".

No estará Ejuke. Todavía es pronto. El nigeriano continúa haciendo entrenamientos parciales con el equipo. "Está en readaptación con el equipo", indicó el técnico sevilista, que más tarde confirmaría las ausencias de Valentín Barco tras abandonar en los minutos finales la sesión preparatoria de esta mañana "con unas molestias en los isquiotibiales", según el propio técnico, y de Kelechi Iheanacho, también "por unas molestias". Aunque no fue más allá, es sabido que el club busca la salida de ambos jugadores en esta ventana de invierno.

Y, ¿sobre Badé o Juanlu? Para el entrenador que se hable de estos jugadores en el mercado "demuestra el potencial que tiene el Sevilla con los jugadores que tiene", y aunque prefiere mantener a estos dos futbolistas a los que ha depositado toda su confianza, Pimienta avisa que el club debe estar prepapardo para "todo lo que pueda suceder en el mercado de entradas y salidas". "Me consta desde la dirección deportiva, como así me ha hecho saber, que el Sevilla es un club que no cierra las puertas a nada sí son cosas importantes", deslizó en clave mercado.

Desde Juninho, a Dani Olmo y Pau Víctor

Habló también de Juninho, un fichaje que el Sevilla tenía a tiro, pero que la intromisión de Flamengo truncó. "La experiencia me ha dicho que lo que parece que va a suceder, hasta que no sucede..." sobre el delantero brasileño. Puso el ejemplo de Rubén Vargas. "Hasta que no sucede, yo nunca doy por hecho nada", remarcó en una entrevista en la que también fue cuestionado por la revuleta generado por el caso de Dani Olmo y Pau Víctor, que ha finalizado con los jugadores del FC Barcelona reeinscritos por empujón del CSD. No es su área, ni tampoco tendría sentido atizar al club en el que se formó durante tantos años. "Me consta que el Sevilla va a hacer un comunicado, se lo dejo a ellos", aireó.