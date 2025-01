Rubén Vargas: “Quiero llevar al Sevilla a Champions o Europa League”

Rubén Vargas tiene clara su “meta” en el Sevilla: volver a Europa League o Champions League. Es el ambicioso mensaje del extremo suizo en la primera entrevista que ha concedido a los medios del club, poco después de firmar su contrato con el equipo hispalense hasta junio de 2029. El internacional helvético aterrizó ayer en la capital hispalense para así convertirse en el primer fichaje sevillista del mercado invernal. Un joven extremo izquierdo, lo que quería y anhelaba García Pimienta, con experiencia internacional para potenciar el ataque del Sevilla en la segunda vuelta.

Su adaptación a Sevilla y a España

Rubén Vargas nació en Suiza, Lucerna, pero habla con facilidad el castellano gracias a su ascendencia dominicana. Tanto es así que se animó a realizar la entrevista en español, aunque aseguró que tendrá que perfeccionarlo en los próximos meses. No obstante, su conocimiento del idioma facilitará su adaptación al Sevilla y a los planes de Xavi García Pimienta: “Mi español no es perfecto, pero no me tomará mucho tiempo aprender y voy a hablar todo el tiempo en español. Mi familia estaba muy feliz cuando supo que el Sevilla estaba interesado. Saben que es un buen nuevo paso para mí”, aseguró el suizo.

Relacionado Rubén Vargas ya entrena con el Sevilla

Su recuerdo y objetivo con el Sevilla

El futbolista suizo habló sobre sus objetivos en el Sevilla, después de seis años jugando en Alemania con el Augsburgo: “Siempre vi que el Sevilla ganaba los títulos de la Europa League. Es una ciudad muy linda y quiero aprender mucho de la ciudad y de la historia del club. Mi español no es perfecto, pero no me tomará mucho tiempo aprenderlo y voy a hablar todo el tiempo en español. Mi familia estaba muy feliz cuando supo que el Sevilla estaba interesado. Saben que es un buen nuevo paso para mí. Quiero ganar partidos y llevar al Sevilla allá donde necesita estar. Volver a la Europa League o a la Champions League. Esa es mi meta”, confesó Rubén Vargas.

Las negociaciones de Rubén Vargas con Víctor Orta

Además, el internacional suizo habló sobre las negociaciones con Víctor Orta y el Sevilla para fichar por el club de Nervión y las otras opciones que tuvo en LaLiga en Bundesliga: “Fue muy claro. En la primera reunión con Víctor Orta y con el míster tuve muy buen feeling. Le dije a mi agente que quería venir aquí. Yo ya sabía sobre el club. Tiene mucha historia y ganaron muchos títulos. Hablé con un buen amigo, con Djibril Sow, que me dijo que estaba muy bien aquí. No fue difícil tomar la decisión. Me dijo que es un club muy grande y los aficionados también. Escuché el himno de antes de los partidos y me encantó. Ahora tengo que aprendérmelo”, explicó.

Ejuke, Lukébakio y Sow

Por último, Rubén Vargas habló sobre su conocimiento de la plantilla, al haber coincidido en Alemania con jugadores como Ejuke, Lukébakio o Sow: “Los conozco de Alemania porque ellos jugaban en un buen club de allí y teníamos una buena rivalidad. Son muy buenos jugadores y estoy muy feliz de poder jugar ahora junto a ellos. Es mejor para mí, para ellos también, para poder jugar mejor. Ahora estamos todos en un mismo equipo y tenemos que ganar”, comentó.