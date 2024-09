García Pimienta se reincorpora a los entrenamientos del Sevilla

La plantilla del Sevilla, escueta de efectivos por la diáspora de sus ocho internacionales, ha tenido en la mañana de este miércoles la segunda jornada de entrenamientos de esta semana de parón de Liga por las fechas para partidos de selecciones, en las que comienza la Liga de Naciones. La novedad ha sido que ya ha dirigido el entrenamiento Xavi García Pimienta, ausente el martes.

El técnico barcelonés estuvo en Madrid el martes en una reunión del junto al resto de entrenadores de Primera y Segunda División. . Una reunión que estuvo marcada por el hastío hastiado de este colectivo ante situaciones de impagos, por lo que demandan a la Federación Española y a LaLiga garantías de cobro cuando son destituidos por los clubes.

García Pimienta estuvo junto con Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Hansi Flick, Míchel, Ernesto Valverde, Manuel Pellegrini, Marcelino, Rubén Baraja, Íñigo Pérez, Vicente Moreno, Manolo González o Paulo Pezzolano, además de numerosos técnicos de la división de plata. La reunión se produjo en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.

Ocho internacionales fuera

El técnico sevillista tiene por delante varias jornadas en las que debe abundar en corregir los errores y tratar la crisis de resultados del Sevilla, aunque para ello no podrá contar con los ocho internacionales. A saber: Nyland (Noruega), Juanlu (España sub 21), Montiel y Valentín Barco (Argentina), Badé (Francia), Agoumé (Francia sub 21), Lukébakio (Bélgica) e Idumbo (Bélgica sub 21). Tampoco han estado en la sesión Suso o Pedro Ortiz, con sus respectivas lesiones.

García Pimienta dirigirá esta semana aún dos entrenamientos, viernes y sábado, antes de darles el sábado y el domingo de descanso a sus futbolistas, que deberán volver ya el lunes para preparar el partido de la quinta jornada liguera, en el Ramón Sánchez-Pizjuán de nuevo, el domingo frente al Getafe, otro equipo que no sabe lo que es ganar aún.

La reivindicación de los técnicos

Según el comunicado que trasladaron los entrenadores tras su reunión en Madrid, estos confían "en el buen hacer entre la RFEF y LaLiga para llegar a un acuerdo en adaptar la redacción del apartado relativo a los entrenadores en el Convenio de Coordinación".

Así lo comunicó la propia Federación, de la que depende el Comité de Entrenadores. El ente nacional asegura que éste está "más unido que nunca", como se demostró en "un encuentro de trabajo muy productivo para seguir con las mejoras para el colectivo".

El asunto trascendental que trataron los técnicos en Madrid fue sobre la rescisión de contrato por parte del club. Son conscientes de que existen garantías de cobro pero tienen "gran preocupación porque en algunos casos concretos se dilata en el tiempo más allá del final de la temporada".