Gattoni desoye las ofertas para cambiar de aires

Federico Gattoni está, de momento, conforme con su situación en River Plate. El defensa del Sevilla, uno de los últimos fichajes de Monchi, se marchó cedido el pasado mes de julio al club millonario para recuperar la versión que mostró en San Lorenzo. Una liga que conoce a la perfección por su pasó en El Ciclón y donde se convirtió en capitán de su equipo con tan sólo 23 años. Nada más lejos de la realidad. El paso de Gattoni en El Monumental está siendo meramente testimonial desde la llegada de Marcelo Gallardo a River Plate el pasado mes de agosto. El jugador del Sevilla tan sólo ha jugado 3 partidos en los últimos cinco meses y medio.

Relacionado Una solución para Gattoni y el Sevilla

En el ostracismo de River Plate

Gattoni llegó a River Plate de la mano de Martín Demichelis, quien sí le dio confianza en sus primeros encuentros. Aunque los resultados del club de Buenos Aires no le dieron la razón ni al jugador del Sevilla ni tampoco al exfutbolista de Manchester City. Demichelis acabó cesado y Gattoni relegado. Sin embargo, el ex de San Lorenzo, que se ha reencontrado con dos excompañeros del Sevilla como son Montiel y Acuña, no parece tener una gran necesidad de cambiar de aires. Pese al interés de otros clubes de Argentina, Federico Gattoni, de momento, no quiere saber nada del mercado de fichajes.

Descarta la opción de Argentinos Juniors

Hace unos días el club que se interesó para hacerse con sus servicios fue Argentinos Juniors, otro de los clubes de la capital. Como revelaron medios locales, Nicolás Díez pidió el fichaje del jugador del Sevilla para jugar en el Diego Armando Maradona los últimos seis meses de su cesión de River Plate. Sin embargo, según informó TyC Sports, Gattoni le ha dicho ‘no’ a Argentinos Juniors y, de momento, no tiene la intención de salir de River Plate, pese a la falta de minutos.

Ahora River Plate se encuentra con un exceso de jugadores en la plantilla tras reforzarse en el mercado invernal y dar salida a un número bajo de jugadores. En el Sevilla la situación sigue siendo tranquila y no quieren saber nada del tema. Si se va de River Plate será para firmar en otro clubes con las mismas condiciones. Aunque lo que sí parece claro es que el club Millonario no activará la opción de compra que se incluyó en la operación de 3,2 millones de euros.