Gattoni es la principal novedad de la convocatoria del Sevilla ante el Athletic

Matías Almeyda ha citado a 23 futbolistas entre los que destaca la primera presencia de Gattoni desde su regreso de la cesión al River Plate. El central argentino ha sido inscrito este viernes tras conocerse la lesión de Marcao y la necesidad de su intervención quirúrgica gracias al verbo de Almeyda. El nuevo incidente del brasileño se suma a la recaída de Nianzou y el Sevilla le da al técnico argentino una solución de urgencia: un central que no contaba y al que se le buscaba una nueva cesión.

También está incluido en la lista Álex Costa como uno de los seis jugadores con ficha del filial que completan la convocatoria. Los otros son los más habituales Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra.

En la lista faltan además de Marcao y Nianzou el sancionado Mendy y los también lesionados Azpilicueta, Rubén Vargas, Januzaj, Alexis y Alfon. Este se ha ejercitado este viernes pero aún no está en condiciones de competir.

La lista de 23 la componen Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Kike Salas, Gattoni, Cardoso, Castrín, Oso, Suazo, Gudelj, Jordán, Manu Bueno, Agoumé, Sow, Ejuke, Peque, Miguel Sierra, Isaac, Akor y Álex Costa.