Almeyda pide su 'Fuenteovejuna': "Si estamos juntos los jugadores no sentirán presión sino confianza"

Matías Almeyda compareció ante la prensa la víspera del encuentro de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Athletic (18:30) tocando muchos aspectos de actualidad. Entre estos destacó la nueva lesión de Marcao que confirmó el técnico que puede ser para largo plazo. Y también destacó que ya se ha hecho a la idea de que no habrá refuerzos en enero. Pero sobre todo quiso señalar la necesidad de unión para buscar la urgentísima sinergia en pos del urgentísimo triunfo que palie la negatividad.

El argentino comenzó rindiendo su particular homenaje de luto a las víctimas de los accidentes ferroviarios parándose en el maquinista sevillano y abonado del Sevilla Fernando Huerta Jiménez. E inmediatamente valoró el resultado de Elche como palanca a cuya inercia engancharse...

"El empate y cada punto para nosotros es oro y creo que también por la manera. El equipo muestra la lucha y las ganas de no bajar los brazos y el empate se hizo bueno ante un rival que lo hace bien", dijo.

El elogio al Athletic de Valverde también tuvo cabida lógicamente: "El rival tiene grandísimos jugadores y están preparados para jugar varios torneos. Es un equipo de Champions y todos los partidos son difíciles".

Un necesario 'Fuenteovejuna' en Nervión

Almeyda espera entre tantos infortunios como las lesiones de Nianzou y Marcao -él mismo confirmó su gravedad- haya un necesario Fuenteovejuna en Nervión en pos de un triunfo que zanje la negatividad.

Para ello cuenta con el gran momento de Akor Adams... "Es bueno que nuestros delanteros conviertan, vinieron con otro aire y oxigenados él y Chidi (Ejuke). Participó el otro día y pudo convertir en una jugada que quizás antes daba en el palo e iba fuera y creo que le ha cambiado eso que tienen los delanteros. Convirtió el penalti y tuvo el compromiso de tirarlo. Los veremos juntos a Akor e Isaac, ahora o en el futuro", explicaba sobre la posiblidad de girar tácticamente hacia los dos puntas.

Y también pidió la ayuda de un sevillismo que ahora está en pie de guerra después de décadas de vino y rosas... algo que comprende el técnico perfectamente. "Hay que estar muy frío, hay que tener confianza y hacerte fuerte en tu casa. El público está acostumbrado en los últimos 20 años y no pueden estar contentos con esta realidad. Si estamos juntos, entre todos vamos a dar un beneficio para que los jugadores no sientan presión y les podamos transmitir la confianza".

Capítulo de bajas y lesiones

Almeyda tuvo que valorar varias situaciones. En primer lugar cabe destacar que el Sevila echará de menos a Mendy en el centro del campo al tener que cumplir un partido por acumulación de amonestaciones... "Es la posición en la que más jugadores que tenemos. Han participado todos, están preparados y hay competencia. Tienen características parecidas y velocidades parecidas y todos pueden participar en ese sector". Quiso restarle importancia a una ausencia clave.

Y en segundo lugar habló de las nuevas lesiones de Nianzou y Marcao: "Sufrimos la lesión de Nianzou, es compañero y jugador del club y fue contratado en su momento. Nadie quiere estar tanto tiempo lesionado porque lo sufre él, su familia y sus compañeros. Ojalá pueda resolver esta situación, es joven, pero no depende de mí. Nos pone triste porque es un gran jugador y no lo podemos tener".

También confirmó que lo de Marcao no es baladí: "Marcao sufrió un golpe en noviembre, siguió por las ganas de estar, igual que por las ganas de estar se bajó el sueldo. Desde fuera eso no se ve y yo sí se lo valoro. Insistió en entrenar y jugar. Cuando fue expulsado decidimos pararlo y apareció esa fractura y va a tener que ser operado lamentablemente".

El esperanzador Nicho Guillén

También dio su opinión sobre los canteranos que empiezan a irrumpir en el equipo: "Nico Guillén hizo la pretemporada con nosotros, Oso estuvo siempre con nosotros y Sierra está viniendo desde hace un tiempo. Tienen futuro y siempre he sacado jugadores de abajo en todos los clubes y trato de llevarlos a la velocidad que yo pienso".

"Yo estoy feliz, vivo, después de las tragedias que hemos vivido. Desde la muerte de mi padre vivo la vida desde otro lugar y en el fútbol hay tres resultados posibles y el fútbol está ya inventando y estoy enfocado, tranquilo y luchando en mi puesto. Soy un luchador y acepto lo que viene sin excusas", remató sobre su situación anímica.