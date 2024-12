De Mosquera a Acuña: generaciones de sevillistas en la cena homenaje a Jesús Navas

Jesús Navas ha tenido en la noche de este domingo un primer baño de cariño con motivo de la gala de Navidad que ha celebrado el Sevilla en Robles Aljarafe. La primera plantilla del Sevilla ha estado presente junto con el actual cuerpo técnico. Pero además han querido participar en este primer tributo al ya mito sevillista varias generaciones de técnicos y compañeros en un acto que es el preludio del gran homenaje que recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán este lunes a partir de las 17:00.

El Sevilla ha unido la cena habitual de Navidad de su primera plantilla con un acto de reconocimiento hacia Jesús Navas. El palaciego ha sido el gran protagonista de la gala de media etiqueta que ha tenido lugar en los salones de uno de los patrocinadores más fieles del club desde hace décadas: Robles.

La familia sevillista se ha unido en torno al hombre que mejor simboliza los valores del club. El hombre que se ha tenido que retirar a los 39 años obligado por las leyes de la Naturaleza. El hombre que encarna los valores de la casta y el coraje y de la entrega sin límite. Incondicional y bajo el lema de nunca rendirse. Hasta que el cuerpo le aguantó.

Pablo Blanco y Joaquín Caparrós como grandes cabezas visibles de distintas generaciones de sevillistas ejercieron como maestros de ceremonia. También capitanes de los inicios de este siglo y del paso de la época de transición desde Segunda División a la época de plata. Desde David Castedo a Pablo Alfaro hasta Aitor Ocio.

También ex compañeros de la cantera y de equipo: Alejandro Alfaro, Diego Capel, Javi Varas, Kepa, Fernando Salas, David Prieto, Vaclik, Fazio, Acuña..., incluso de forma sorprendente Aquivaldo Mosquera. Asimismo han estado presentes ilustres miembros de la familia sevillista en distintos cargos, como Antonio Álvarez, Carlos Marchena o Ramón Orellana. O miembros del departamento de fútbol y de cantera como Agustín López Páez, Marcos Gallego, Ramón Vázquez hijo...

Y por supuesto sus actuales compañeros, con Gudelj recogiendo el testigo de la capitanía y representando al equipo en un brindis de Jesús Navas junto al presidente José María del Nido Carrasco y el entrenador Xavi García Pimienta.

Ha sido una primera jornada memorable, preñada de recuerdos y sevillismo, que tendrá su colofón en un estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a revienta calderas. Con el no hay billetes colgado desde el sábado, Jesús Navas vivirá este lunes un reconocimiento universal con ex técnicos y ex compañeros de distintos clubes y de la selección española para una jornada que se prevé intensísima de emociones desbordadas.