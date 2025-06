El gesto del Sevilla con Marcao, que pasa por un mal momento familar

Marcao no puede decirse que haya podido sonreír desde que llegó más allá de la Liga Europa conquistada en 2023. Pero ahore el fútbol ha pasado a un segundo plano, puesto que el brasileño está en otra batalla junto a su pareja, al que se le ha detectado un cáncer. El futbolista compartió imágenes en redes sociales cortándole el pelo con una maquinilla. “Nuestra batalla juntos”, escribe el futbolista, que ha mostrado su apoyo constante a su esposa en el inicio de su tratamiento con diferentes imágenes y vídeos.

Incluso el Sevilla publicó en su cuenta oficial en la red social X un mensaje de apoyo para Marcao y su mujer, con una foto de ambos. “Mucha fuerza y ánimo. #NuncaTeRindas”, es el mensaje.

El futuro deportivo del futbolista no está nada claro. La continuidad de Marcao en el Sevilla está muy en el aire. Pese a que es uno de los capitanes de la plantilla, el ex jugador del Galatasaray no tiene peso específico de cara a la afición y el deseo del club es que salga. Ya lo intentó el pasado verano, cuando fue un descarte de Víctor Orta, aunque la falta de refuezos hizo que García Pimienta lo admitiera en la plantilla tras no querer aceptar las ofertas que le llegaron para marcharse, fundamentalmente de Turquía y para volver a Brasil. Al igual que el de Nianzou, su fichaje, apuesta de Monchi para suplir a Diego Carlos a cambio de más de 13 millones de euros, puede considerarse un gran fracaso en los últimos años en el Sevilla y una de las causas de la situación ecnómica actual..