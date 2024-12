Giménez y los insultos a la grada del Sevilla tras el 4-3 del Atlético

Movistar Plus

Lamentable imagen la que se vio en la celebración del Atlético de Madrid después de remontar al Sevilla a última hora en el Metropolitano. Un encuentro que tuvo todo tipo de situaciones y que acabó con insultos de un jugador colchonero hacia la afición hispalense para ensuciar la victoria colchonera. En el minuto 94, con 3-3 en el marcador y un continuo asedio del equipo de Diego Pablo Simeone al área de Álvaro Fernández, acabó llegando el resultado que todo el mundo podía llegar a predecir: la derrota del Sevilla. Remontó el Atlético de Madrid en poco más de media hora en un partido en el que llegó a estar dos goles por debajo, pero la calidad individual se sobrepuso a la acumulación de jugadores. Las pérdidas de tiempo del Sevilla desesperaron, de forma injustificada, la ira de varios jugadores del equipo madrileño que acabaron estallando con el segundo de Antonie Griezmann.

La imagen de José María Giménez

En la celebración del francés, en especial destacó el central internacional por Uruguay, José María Giménez. El charrúa, que había salido en las fotos de los goles de Isaac Romero y Juanlu Sánchez, salió a celebrar el gol de Griezmann con el resto de sus compañeros con efusividad. Pero, tal y como captaron las cámaras de Movistar, en lugar de limitarse a festejar y celebrar junto al campeón del mundo, se dirigió al sector donde del estadio donde se encuentran los aficionados del Sevilla.

La retransmisión capta las palabras de Giménez, al chillar delante de la cámara, en el que expresa en varias ocasiones de forma continuada “a chuparla”. Una imagen que no vio ninguno ni escuchó, por el estruendo del Metropolitano, ninguno de los colegiados del encuentro. Es por ello que el acta arbitral que en el acta arbitral que recoge Javier Alberola Rojas no hay nada anotado sobre los improperios de Giménez hacia el sector del Sevilla.

Un palo grande para García Pimienta

Una derrota que fue, para el Sevilla de García Pimienta, como un jarro de agua fría después de realizar, durante varios minutos, el mejor partido de la temporada. Sometieron los de Nervión a uno de los clubes más en forma de Europa, pero no fue suficiente como para regresar de Madrid con los tres puntos.

El técnico catalán se lamentó tras el encuentro, pero quiso destacar la gran calidad individual del Atlético de Madrid contra la que poco se pudo hacer: “Hay que valorar a quién teníamos delante. Han dado un paso adelante con los cambios, ya no nos dejaban salir de nuestro campo y no hemos sido capaces de generar ocasiones de peligro. Aun así hemos defendido muy bien. Pero han sido auténticos golazos, el control de Griezmann ha sido brutal. Me sabe mal porque los chicos han hecho un esfuerzo brutal. Hemos jugado muy bien la primera parte, con ocasiones de gol, sometiendo al Atlético. Pero en la última media hora nos han sometido”.