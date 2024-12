García Pimienta: "Kike Salas estaba llorando, ha sido un resbalón tras su partidazo"

García Pimienta lamentó la forma en que cayó derrotado el Sevilla. "Creo que ha sido mucho más mérito del Atleti, por la intensidad y la calidad que tienen y los cambios que han hecho", comenzó diciendo en la sala de prensa. "Es el equipo que está en mejor estado de forma en la competición ahora mismo", dijo.

Ante los medios del club insistió en esa idea: "Me sabe muy mal por los chicos. Hemos sido capaces de ponernos 1-3. Pero cada vez que salía un cambio era un refresco y nos han sometido. Nos han generado muchas ocasiones de gol, nos hemos defendido bien pero al final han marcado y creo que de forma injusta".

"Han tenido que dar su mejor versión para derrotarnos", insistió. "Hay que valorar a quién teníamos delante. Han dado un paso adelante con los cambios, ya no nos dejaban salir de nuestro campo y no hemos sido capaces de generar ocasiones de peligro. Aun así hemos defendido muy bien. Pero han sido auténticos golazos, el control de Griezmann ha sido brutal. Me sabe mal porque los chicos han hecho un esfuerzo brutal. Hemos jugado muy bien la primera parte, con ocasiones de gol, sometiendo al Atlético. Pero en la última media hora nos han sometido".

El barcelonés mostró orgullo por el rendimiento de sus jugadores y lamentó el premio de la derrota. Me quito el sombrero. El esfuerzo ha sido brutal. Kike Salas estaba llorando con el partidazo que ha hecho. Resbala y Griezmann hace ese control... Con chicos de la casa y con un futuro por delante me sale mal porque habría sido una recompensa bonita para nosotros y estos chicos tan jóvenes". Aun así, sacó una conclusión positiva: "Estoy seguro de que este partido nos va a reforzar. En el cómputo global el equipo ha hecho muchas cosas bien y este es el camino".

Por último habló de que la afición del Sevilla comprenderá lo sucedido y se volcará frente al Celta el sábado próximo. "Estoy seguro de que la afición está orgullosa de sus jugadores porque se lo han dejado todo. Sé lo que apretaba hoy el estadio aquí. Han tenido que sacar ellos su máximo nivel. Y se ha visto que el Sevilla es un club grande porque nos han tratado de tú a tú. Y seguro que el sábado, en el último partido en casa de Jesús Navas con la camiseta del Sevilla, la afición se va a volcar y ojalá podamos brindarles un triunfo a Jesús y a la afición".