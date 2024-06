Las gracias recíprocas de Sergio Ramos y Del Nido Carrasco en su despedida

Sergio Ramos se ha despedido del Sevilla, antes de protagonizar una multitudinaria rueda de prensa contestando a muchas preguntas que estaban en el aire, agradeciendo al club y al presidente José María del Nido Carrasco, también a José Castro, quien presidía cuando regresó en septiembre pasado, la oportunidad de "cerrar una herida abierta" y saldar una "deuda".

En su breve discurso de despedida previo a su comparecencia ante los periodistas, el camero ha hecho extensible su gratitud a todos los empleados del club, a los tres entrenadores que ha tenido, sin nombrarlos, y a los compañeros. Pero sobre todo a José María del Nido Carrasco, que también valoró su paso por el Sevilla y explicó las circunstancias en que se dio su regreso.

Sergio Ramos les ha dado las gracias "al club, a todo el Sevilla, a todos sus compañeros, los entrenadores, lo empleados y el staff", además de al presidente Del Nido Carrasco por permitirle su vuelta. “Estoy muy agradecido a todos ellos. Y también quería agradecer a mi familia, un pilar básico en toda mi carrera, en los momentos buenos y en los malos. Y cómo no quería agradecer al sevillismo, a nuestra afición, por el apoyo y por ayudar a sentirme como en casa cada vez que he saltado al Ramón Sánchez-Pizjuán. Les agradezco también que me hayan perdonado mis errores y que me hayan demostrado ese cariño".

“Llegué un siete de septiembre con varios objetivos claro", explicó Sergio Ramos. "El primero era homenajear a Antonio Puerta, a José Antonio Reyes, a mi abuelo, que en paz descanse. Tenía una deuda con todos ellos, y con mi padre también, que tenía la ilusión de seguir demostrándole que ha sido un pilar básico en mi vida. El otro objetivo que era muy importante para mí era demostrar mi sevillismo dentro del terreno de juego con compromiso. Esos dos objetivos se han cumplido de una manera notable. Siempre se puede dar más y mejorar. Pero creo que se han cumplido y me voy con la conciencia muy tranquila", aseguró.

Y continuó así: "Es una etapa que se cierra, mi contrato se cumple. Termina una etapa maravillosa, he sentido cosas que no sentía desde mis primeros años. Termina una etapa y empieza otra de la que no voy a formar parte, pero igualmente estoy agradecido al Sevilla y el sevillismo. Muchísimas gracias de corazón. El sevillismo no se negocia, eso se nace. Sabéis que podéis contar conmigo en todo lo necesitéis. No es un adiós, es un hasta luego. Muchas gracias a todos", dijo, antes de recibir un aplauso de la prensa y las personas del club presentes.

Las puertas abiertas, según de Del Nido Carrasco

Antes de la alocución de Sergio Ramos habló José María del Nido Carrasco. El presidente del Sevilla le agradeció su trabajo y compromiso y le dejó las puertas abiertas del club, "su casa". "No es un adiós, es un hasta luego", le dijo.

"Hoy, como en cualquier despedida, es un día triste. Se va Sergio del Sevilla y no hace falta que diga que estoy convencido de que no es un adiós, sino un hasta luego. Tiene las puertas abiertas de su casa, del Sevilla FC, para volver", comenzó el dirigente sevillano.

Del Nido Carrasco agradeció así su paso fugaz, de un año, por el Sevilla. "Gracias por tu profesionalidad, por tus 37 partidos, tus siete goles, por tu liderazgo, por tirar del carro en una temporada tan complicada. Gracias por rechazar una oferta once veces superior a lo que cobraste este año en el Sevilla. Gracias por esperar hasta después del cierre del mercado con el riesgo que asumiste de quedarte sin equipo. Gracias por pedir el brazalete de capitán cuando venían las cosas mal dadas para representar al Sevilla y gracias por hacerlo por tu sevillismo".

"Aún recuerdo el día que nos vimos en tu finca tu hermano, tú y yo y con los ojos encendidos me dijiste que querías volver al Sevilla, que querías cerrar una herida que tenías, que querías reconciliarte con el sevillismo, que querías tu abuelo descansara en paz y que tenías mucho fútbol y lo has demostrado", dijo el presidente blanquirrojo, que también le dio las gracias a René, su hermano y agente, por facilitar ese regreso.

"Yo estoy convencido de que Sergio seguirá ayudando al Sevilla, lo ha hecho desde dentro y lo hará desde fuera. Su estancia ha servido para restablecer relaciones, curar heridas, restablecer lazos que estaban deteriorados. Sólo me quedo con lo positivo de haber podido disfrutar de Sergio. Reiterarte las gracias en mi nombre y en el del Sevilla. El Sevilla es tu casa y siempre tendrás sus puertas abiertas, concluyó Del Nido Carrasco.