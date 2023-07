La gran incógnita del gol

El Sevilla ahora mismo, a día de hoy, le haría una gran fiesta a una oferta fuera de mercado por En-Nesyri. Y no tan fuera de mercado. El delantero de Fez, tras marcar 18 goles la pasada campaña, ya no se cierra en banda a la hora de pensar en salir del Sevilla. Siente que ha llegado su momento y la Premier League es un destino meloso para cualquier futbolista de sus condiciones atléticas, elástico, con zancada y un salto espectacular de cabeza. Sin embargo, también sabe que el modelo de Mendilibar le beneficia, como se demostró desde su llegada en el mes de abril. El West Ham siempre lo quiso, llegó a hacer dos ofertas que superaban los 30 millones y fue una obsesión para David Moyes. El último en aparecer ha sido el Newcastle, pero en el Sevilla están seguros de que cuando el mercado se mueva van a llamar más clubes a su puerta.

Es un puesto goloso y a la vez de una importancia capital, pues encierra una responsabilidad que puede decidir que se cumplan o no los objetivos. El gol es la clave del fútbol, donde no tiene permitido fallar un director deportivo y donde el Sevilla tiene una patata caliente que gestionar con la llegada de Víctor Orta en el sillón de Monchi.

El danés Dolberg, el último gran chasco

El danés Kasper Dolberg fue la apuesta de Monchi la pasada campaña en el mercado de verano y resultó ser un fracaso absoluto, aunque el jugador puso de su parte al no ayudar para integrarse. Fue una operación extraña al tener un perfil parecido a los dos otros nueves, En-Nesyri y Rafa Mir. Se dio la circunstancia de que Lopetegui empezó la temporada con el mismo número de arietes (tres) que centrales específicos. El resultado ya se sabe. Jugó 4 partidos de Liga y 4 de Champions y no marcó ningún gol. Tras no brillar tampoco en el Hoffenheim, ha vuelto al Niza.