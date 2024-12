Gudelj, sobre la capitanía del Sevilla: “Ser el primero tras Jesús Navas me pone la piel de gallina”

Nemanja Gudelj está cada vez más cerca de asumir la responsabilidad de ser el capitán del Sevilla. El serbio, tras la salida de Sergio Ramos y Rakitic, ascendió hasta el segundo en el puesto de mando y, con la retirada de Jesús Navas este mes, asumirá el brazalete del club. Este mediodía ha encabezado la visita de la entidad sevillista al Hospital Virgen Macarena para visitar la planta infantil, como hace anualmente el club por estas fechas, junto a Lukébakio, Nyland, Marcao, Del Nido Carrasco y las jugadoras del femenino: Lucía Moral, Corrales, Raquel Morcillo y Padilla. Tras alegrarle el día a muchos niños hospitalizados, Gudelj habló ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del Sevilla en el que será un encuentro muy especial al ser la despedida de Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El último partido de Jesús Navas en el Sánchez-Pizjuán

El serbio aseguró que, tras los últimos dos tropiezos en LaLiga, el objetivo es regresar a la senda de la victoria y, sobre todo, brindarle una última alegría a Jesús Navas en la casa de los aficionados del Sevilla: “Es un partido muy importante, sobre todo porque en los últimos dos partidos de la liga creo que sacamos un punto, pero merecimos mucho más. Por eso el siguiente partido es muy importante para nosotros. Es el último partido del año en casa y el último partido de la leyenda, nuestro capitán, Jesús Navas en frente de todos los aficionados. Hay que dar todo, hay que ir por esos tres puntos y darle una alegría”, aseguró el balcánico

La futura capitanía de Nemanja Gudelj

Asimismo, Gudelj habló sobre su futura capitanía el Sevilla tras la retirada de Jesús Navas. El serbio es consciente de la gran responsabilidad que debe asumir y ha confesado que hacerlo tras el palaciego le llena de orgullo: “Eso nos toca ahora a los que quedamos, sobre todo a mí que soy el segundo capitán. Después que se vaya Jesús, ser el primer capitán es para mí un honor muy grande. Es una responsabilidad muy grande. Hay que estar ahí, enseñar a los nuevos y a los jóvenes los valores del Sevilla que los conozco muy bien. Llevo aquí ya seis años y tenía muchos ejemplos enfrente mía como Jesús Navas o Iván Rakitic y yo lo he aprendido de ellos. Ahora me toca a mí. Se me ponen los pelos de punta. Siempre he dado todo por este club. El Sevilla, cuando llegué aquí, me acogió como en casa directamente. Quiero devolver a este club todo lo que tengo dentro en el campo. Y así yo siempre entro en los partidos en el campo, para dejar todo. Se me ponen los pelos de punta y voy a dejarme la piel en cada partido”, apuntó el serbio.

Gudelj: "Ser el capitán del Sevilla tras Navas es un honor" / Mario Míjenz

La visita a los niños del hospital

En su visita al Hospital Macarena, el capitán del Sevilla recalcó la enorme alegría que supone para él poder ayudar a niños que han sufrido tanto: “Es espectacular yo creo que esto es muy bonito. Hacer alegría a los niños que están mal, para mí es una de las cosas más bonitas del mundo. Esto es una de las cosas más bonitas de ser futbolista. Solamente con tu presencia puedes hacer a personas muy felices y sobre todo a los niños que están aquí y que lo han pasado mal”, apuntó Gudelj.

Las lágrimas de Kike Salas

El centrocampista del Sevilla también habló sobre la llamativa de Kike Salas llorando desconsolado en el Metropolitano tras la derrota. Gudelj aseguró que es el camino a seguir y que la plantilla actual tiene los valores correctos que representan al club: “Se anima en el vestuario. Pero eso yo creo que es una señal. El cariño que tienen estos jugadores, y este grupo, por el escudo y que quieren dejarlo todo. Kike Salas ha hecho un partidazo y al final perdemos el partido, eso nos enfada. Creo que un gran merecimiento de los valores del club y creo que este equipo tiene mucho potencial, muchos jugadores con calidad y con cariño a los valores del club”, zanjó el serbio.