Todos antes que Iheanacho

García Pimienta, entrenador del Sevilla, está haciendo todo lo posibles para hacer ver a Kelechi Iheanacho que no tiene sitio ni entre sus planes… ni tampoco en los del club. Desde el pasado mes de diciembre, el delantero internacional por Nigeria ha ido perdiendo protagonismo de forma progresiva entre los planes del técnico catalán. Pero, tras las navidades, el ‘9’ del Sevilla ha caído en el más profundo ostracismo. El encuentro ante el Espanyol, sin la presencia del delantero titular -Isaac Romero- por sanción, fue la evidencia más clara de la presión que ejerce Pimienta sobre Iheanacho.

La presión pública de Pimienta sobre Iheanacho

Desde diciembre, García Pimienta, durante sus intervenciones en rueda de prensa, ha hablado de la situación de casi todos los jugadores de la plantilla del Sevilla. Dependiendo del caso ha profundizado más o ha sido más escueto en su respuesta. Sin embargo, sólo ha habido con un sólo jugador con el que, desde inicio del 2025, recalca en cada conferencia de prensa que “tiene ofertas para salir”, Kelechi Iheanacho. Además de con sus decisiones, con las que presiona al nigeriano, García Pimienta, siempre que ha tenido la oportunidad, ha lanzado la pelota al ex del Leicester. Antes del encuentro ante el Espanyol, ante una presunta oferta del Panathinaikos griego, aseguró que tiene opciones firmes para salir y que “depende de él” si quiere tomar la decisión de salir del Sevilla o de quedarse en Nervión.

Los experimientos en la delantera

Frente al Espanyol, pese a ser ausencia Isaac Romero y regresar a la convocatoria Iheanacho, todo apuntaba a que el nigeriano no iba a partir de inicio en el Sánchez-Pizjuán. Y así fue. Por primera vez en partido oficial García Pimienta utilizó a Peque como delantero centro. El ex del Racing de Santander tampoco está contando con muchos minutos en las últimas fechas, de hecho, no era titular desde el Metropolitano. Pero, por tal de no poner al nigeriano, le dio cabida en el once. Sin embargo, como se podía intuir, el experimento no funcionó.

Peque apenas jugó 45’ como delantero centro con el Sevilla. En la segunda mitad, pese a no ser sustituido, Pimienta retocó el planteamiento táctico para no gastar ventana de forma tan rápida -ya que el banquillo lleno de descartes no le da ningún tipo de confianza-. Colocó a Peque en banda y probó a Rubén Vargas -extremo izquierdo- de falso ‘9’. El suizo se desfondó fuera de posición e incluso llegó a acabar con una sobrecarga muscular. Pero el movimiento le sirvió de poco a Pimienta, ya que todo la vertiente ofensiva del equipo, constantemente, la llevaba un Dodi Lukébakio que se encontraba desamparado en el ataque sevillista continuamente.

Iheanacho, como Suso, ni salió a calentar durante la segunda mitad. Más allá de ayudar a Ejuke a prepararse para saltar al campo, la aportación del supuesto sustituto de Youssef En-Nesyri fue la de un mero espectador en un momento en el que hacía falta un delantero centro. Como ocurrió el día del Celta de Vigo, a García Pimienta no le tembló el pulso. El catalán hizo debutar a un delantero del Sevilla Atlético, en esta ocasión, el puertorriqueño Leandro Antonetti. El Sevilla, con el partido cuesta arriba, solamente tuvo a un delantero centro natural durante 17 minutos, los últimos diez más el descuento. El debutante caribeño, en ese espacio de tiempo, tocó, tan solamente, 2 veces el balón.

La excusa de García Pimienta

El partido acabó. El Sevilla empató y dejó escapar dos puntos que le podrían haber permitido ponerse séptimo en la tabla, a tan sólo uno de las plazas de Europa League. Esta historia, para el Coliseum, quedará en anécdota, pues García Pimienta tendrá ya a Isaac Romero y a su nuevo delantero, Akor Adams. Al final del encuentro, el entrenador del Sevilla explicó todo el rompecabezas para evitar sacar a Iheanacho: “Estábamos sometiendo al rival y necesitábamos jugadores que tuviesen minutos. Sólo ha entrenado esta semana. Peque había participado un poco más, después Vargas, Antonetti, que tiene continuidad en el filial... Es verdad que Kelechi está en una situación complicada en estos momentos y por eso he preferido que saliera otro compañero antes que él”, afirmó.