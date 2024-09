Isaac Romero, baja definitiva para el Sevilla - Valladolid

Xavi García Pimienta no podrá contar con su delantero titular para afrontar la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Isaac Romero, después de sufrir un leve esguince en su tobillo derecho en el último encuentro ante el Deportivo Alavés, no podrá estar disponible para el Sevilla para recibir al Valladolid de Pezzollano. Desde el club han preferido ser cautos con el delantero de Lebrija y no forzar con su lesión para que afronte los dos difíciles encuentros antes del parón de selecciones ante el Athletic Club fuera de casa y el Betis.

Precaución con Isaac

El pasado viernes Isaac Romero hizo saltar las alarmas en Nervión después de sufrir un duro golpe en un lance fortuito con Joan Jordán. El jugador catalán cayó sobre la parte posterior de su pierna derecha con fuerza de tal forma que obligó al delantero de Lebrija a retirarse en muletas del estadio de Mendizorroza. Ya en Sevilla, una vez pasado en hasta tres ocasiones las pruebas médicas para garantizar que no existiese ningún tipo de fractura ósea, el jugador apuntó a intentar regresar lo antes posible para poder ayudar al Sevilla lo antes posible al saber que era ‘tan sólo’ un leve esguince.

No obstante, Isaac tiene un umbral de dolor alto, por lo que se fue más optimista de lo que podía forzar. Es decir, que soporta más que otros jugadores hacer ejercicio físicos con dolencias. Pero desde el club han preferido no forzar. Por ello, se ha quedado fuera de la convocatoria. Aunque se espera que regrese a lo largo de la semana para reincorporarse a la próxima expedición ante el Athletic Club el domingo.

Sin Isaac disponible, García Pimienta cuenta dos posibles opciones para la delantera del Sevilla ante el Valladolid: Kelechi Iheanacho y Peque. La opción más lógica sería que García Pimienta cambiase ‘9’ por ‘9’. El nigeriano fue el relevo del lebrijano en Vitoria y también entró por él en la visita a Son Moix en la tercera jornada de liga. No obstante, el técnico catalán no descartó ninguna de las opciones, incluso la de Dodi Lukebakio como delantero centro, algo que ya probó tanto Diego Alonso como Quique Sánchez Flores: “No descarto a nadie. Arriba tenemos a Isaac, a Iheanacho, a Lukebakio, Peque... Tenemos soluciones en la primera plantilla. Collado vendrá convocado, no ha participado con nosotros y quise que jugase con el filial. Actuó 45 minutos a un nivel excelente, con 0-2 revolucionó el partido y marcó de cabeza”, explicó el técnico catalán.

Navas se recupera a tiempo

Quien sí se ha encontrado lo suficientemente bien esta mañana para poder formar parte de la convocatoria y optar a tener minutos ante el Valladolid es el capitán del Sevilla, Jesús Navas. La leyenda del club no se ejercitó en el día de ayer por problemas con su cadera, lesión crónica que le impide rendir al 100%. Sin embargo, el palaciego ha podido ser parte de la lista de García Pimienta para recibir al conjunto pucelano. Aunque lo normal, como en Mendizorroza, fuese que esperase su oportunidad en el banquillo.