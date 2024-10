Isaac Romero trabaja en el gimnasio; Jesús Navas, al margen del grupo

El Sevilla comienza a preparar la semana de derbi ante el Betis. Después de realizar el pasado lunes trabajo de recuperación y descansar en el día de ayer, los pupilos de García Pimienta ponen el foco en el encuentro del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un rival especial en un momento clave después de mantener la buena dinámica y sintonía tras el empate fuera de casa ante el Athletic Club. La plantilla nervionense se ha ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios sobre el verde con los mismo hombres con los que contaba para Bilbao, además de Marcao que no pudo acudir al encuentro por sanción.

Jesús Navas, sobre el césped pero fuera del grupo

Los mismos 24 jugadores de la semana pasada se han ejercitado con Xavi García Pimienta con la diferencia de Jesús Navas. El extremo palaciego, pese a que se ha ejercitado sobre el campo, ha entrenado al margen del grupo junto a un readaptador físico para ejercitarse con mayor cuidado por los problemas de su cadera. Se trata del último derbi sevillano de Jesús Navas antes de su retirada y, después de llegar a los encuentros de San Mamés y Valladolid, hará todo lo posible, siempre que su físico se lo permita, para llegar al encuentro.

La principal ausencia en la sesión ha sido la de Isaac Romero. Se esperaba que el delantero de Lebrija, después de no poder participar en los dos últimos partidos de LaLiga por el leve esguince en el tobillo, pudiera entrenar hoy junto al resto del grupo. Sin embargo, el canterano se ha ejercitado en el gimnasio y continúa siendo conservador con su lesión después de probarse, sin éxito, el pasado jueves para intentar llegar al partido de Bilbao. Sin embargo, desde el club esperan que mañana trate de regresar a la dinámica del grupo para llegar al derbi entre el Sevilla y el Betis.

Mateo Mejía durante el entrenamiento del primer equipo. / Juan Carlos Muñoz

Las bajas y la apuesta por Mateo Mejía

Las bajas en el entrenamiento del Sevilla han continuado siendo las mismas. Djibril Sow y Saúl Ñíguez tienen lesiones de larga duración y no regresarán con el grupo en un corto plazo. Por otro lado, Sambi Lokonga, tras regresar de Catar la semana pasada donde estuvo recuperándose de su lesión en los isquiotibiales, se espera que esté disponible para regresar a la convocatoria de García Pimienta. También han estado presentes en la sesión los canteranos Mateo Mejía, después de un gran debut con el Sevilla en San Mamés, y Manu Bueno, un perfil que, reconoció el entrenador, se asemeja más al de Saúl o Sow, que son los que le faltan. El propio delantero del Sevilla Atlético reconoció ante los medios del club, en una entrevista tras el encuentro en San Mamés, que se trata de una gran oportunidad para él. No obstante, cuando lo baje García Pimienta al filial, lo entenderá: "Al final el primer equipo es un premio al trabajo que uno hace. Mi meta es quedarme, pero tengo que seguir en mi línea, seguir jugando y entrenando bien y si llega la oportunidad bien, pero si no seguir dándolo todo en el Sevilla Atlético, que también es importante", explicó.