Isaac Romero: "El VAR sólo debería entrar en jugadas claras y el penalti no lo era"

Uno de los desgraciados protagonistas de la derrota del Sevilla ante el Girona fue Isaac, cuya mano en el área a tiro de Francés fue señalada como penalti por Sánchez Martínez tras ser llamado por el VAR para revisar las imágenes.

El lebrijano fue claro sobre la acción: "El VAR sólo tenía que entrar en jugadas claras y si han tardado tanto en decidir es que no era claro. Pero los árbitros deciden al final", indicó el delantero, que pasa por una mala racha y aplica la fórmula de "sefuir trabajando" para darle la vuelta a la situación: "Estaba acostumbrado a jugar con En-Nesyri, con el que era más fácil todo. Ahora me tengo que acistumbrar a lo que me pide el técnico. Es adaptarse y darlo todo".

El Sevilla se va al parón en puestos de descenso con dos puntos de los 12 posibles. El jugador cree que es hora de resetear para cambiar la dinámica: "El parón nos viene bien mentalmente. Tenemos que ganar para sañir de ahí abajo para no pensar más adelane en estos puntos que nos estamos dejando ahora".