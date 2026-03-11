Januzaj deja en el aire su futuro: “Yo me siento bien aquí y al final de la temporada veremos”

Adnan Januzaj fue el encargado de comparecer este miércoles en la rueda de prensa intersemanal del Sevilla FC. El futbolista belga habló de su momento de forma, también del calvario de las lesiones y dejó en el aire su futuro en Nervión, ya que finaliza su contrato el 30 de junio. También respondió a las críticas señalando que "si pensara en la opinión de todo el mundo, yo estaría muerto”.

Cómo encara la recta final

“Hacía poco que venía de lesión y ahora físicamente me siento bien, y eso es lo más bonito para un jugador”.

Su futuro

“Al final me siento bien aquí, con el cariño de la gente que está en el trabajo día a día. En el fútbol pueden pasar muchas cosas y yo de momento me siento bien aquí y al final de la temporada veremos qué pasa”.

Almeyda y su confianza

“Nunca han sido problemas con entrenadores, han sido otros tipos de problemas. En los clubes donde he ido lo he hecho bien. Este año estoy aquí para intentar rendir lo mejor posible y dar algo que no he podido dar en los últimos años al Sevilla”.

Su reacción en el derbi con la afición del Betis

“Tú al final vas de buenas porque no vas a buscar problemas, vas porque está tu afición. La gente te insulta, pero al final las cosas que pasan son cosas del fútbol. Nosotros somos humanos y lo que queremos es un poco de respeto, porque nosotros estamos ahí dando la vida en el campo. Es un poco feo que te insulten”.

Su rebaja salarial

“Quise jugar aquí dando mi mejor nivel al Sevilla porque no he tenido la oportunidad en los tres años. Donde he ido siempre me han dado cariño en mis clubes y yo intento dárselo de vuelta con mi calidad e intentar aportar”.

Los consejos a los canteranos

“En el día a día hay que trabajar mucho y estar tranquilos, porque cuando hay tanta cosa encima te puede causar estrés y muchas cosas. A los jóvenes hay que cuidarlos, darles confianza para poder enseñar sus mejores cosas”.

La mejora del Sevilla

“Yo veo al equipo bien. En esta segunda vuelta solo hemos perdido un partido. Veo al equipo peleando, aunque hay acciones donde podemos evitar goles, pero eso es parte del fútbol y del equipo”.

Las críticas

“Si pensara en la opinión de todo el mundo, yo estaría muerto. Yo dejo el fútbol, me quedo en casa y me quedo ahí. Porque al final en el fútbol de hoy a mañana puede cambiar mucho. Hoy puedes estar en lo mejor y mañana en lo peor. Siempre hay que estar fuerte mentalmente; si no lo estás, no vas a llegar a ningún sitio. Por mi estilo de juego siempre ha sido así. A veces tengo esa técnica fácil que parece que en el campo estoy relajado, pero siempre he tenido el compromiso de jugar al fútbol”.

Su momento actual

“Ahora me siento muy bien y en los últimos partidos he empezado a dar un poco más. Ya quedan once partidos y yo daré lo mejor de mí al menos hasta el final de la temporada. Lo más importante es salvarse, si respetan siempre las lesiones”.

Lamine Yamal

“A mí me gusta ese tipo de jugadores porque son diferentes, te pueden cambiar un partido y técnicamente son distintos. Seguramente está bien aconsejado y cuando eres joven también quieres disfrutar de la vida. Lo que hace con esa edad es muy fuerte”.

Las lesiones

“Son momentos duros. Es el momento donde siempre me he encontrado bien; ese partido contra el Espanyol me rompió y encima estaba rindiendo bien. Te caes un poco, porque mentalmente tener tantas lesiones te cansa. Intentas saber el porqué, pero el cuerpo no lo puedes controlar del todo”.

¿Puede ganar el Sevilla en casa del Barça?

“Siempre hay que creer; si no, no vamos y nos quedamos aquí en Sevilla. Lo intentaremos hacer”.