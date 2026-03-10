El frenazo a Kike Salas reabre la puerta a Castrín

Frenazo a Kike Salas. El central de Morón de la Frontera, según informó hoy el Sevilla, sufre una lesión moderada en el gemelo interno de su pierna derecha que lo dejará fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

Se perderá con seguridad el encuentro contra el Barcelona de este domingo e intentará apurar para llegar al duelo ante el Valencia, aunque desde el club no se descarta que regrese después del parón de selecciones, ya en el trascendental encuentro ante el Oviedo.

Un varapalo para Matías Almeyda y para el Sevilla, que no podrán contar con el central que más fiable estaba siendo en los últimos partidos. Kike Salas no tuvo mucho protagonismo en la primera vuelta entre unas molestias en el pubis y también por decisión técnica del entrenador argentino, que apostó por Marcao. En este 2026 el moronero ha sido titular en todos los encuentros del Sevilla y sólo se ha perdido ocho minutos, después de que fuera sustituido por Nianzou en el minuto 82 en el encuentro ante el Celta de Vigo.

La baja de Kike Salas reabre la puerta a Andrés Castrín a la titularidad. El de Riotorto sólo ha jugado un encuentro en este 2026, ante el Athletic, en el que sustituyó a Sow por unas molestias en la espalda y provocó que Gudelj adelantara su posición al centro del campo.

Desde que cometió el penalti ante el Alavés en la Copa del Rey sólo ha jugado 45 minutos

Se esperaba su titularidad ante el Mallorca; sin embargo, una contusión en el cuádriceps le impidió participar. Desde entonces, Matías Almeyda no ha vuelto a contar con él. Un futbolista que empezó la temporada siendo titular en los tres primeros encuentros con un notable rendimiento, especialmente en Montilivi.

A partir de ahí desapareció, llegando incluso a bajar con el filial. Volvió a regresar siendo titular en el encuentro ante el Espanyol, antes del derbi de la primera vuelta, y después lo hizo de manera seguida ante el Valencia, Oviedo o el Alavés, donde cometió un penalti que condenó a los de Nervión en la Copa del Rey.

La baja de Kike Salas y la duda de Azpilicueta, que podría ser reservado de cara al encuentro ante el Valencia, podrían abrir las puertas al regreso de Andrés Castrín en la zaga del Sevilla.